Швейцарія заплатить українським біженцям за повернення додому: кому і скільки

Влада Швейцарії розробила нову концепцію щодо повернення українців, які отримали в країні статус тимчасового захисту, додому і виплат на це грошової допомоги.

Як пише swissinfo.ch, на процес повернення може відводитися від півроку до дев'яти місяців. При цьому передбачається, що фінансова допомога може зменшуватися залежно від часу від'їзду — від 1090 до 4355 доларів США на людину. Таким чином біженців стимулюватимуть повертатися раніше, а не чекати крайнього терміну.

Згідно з концепцією, яку розробив Державний секретаріат з міграції (SEM) у співпраці з кантональною владою, передбачається, що статус тимчасового захисту (S) може закінчитися через два-три роки після початку війни (2024 або 2025), хоча досі не відомо, коли бойові дії в Україні завершуватимуться.

У Швейцарії припускають, що близько 70 тисяч українців (80 відсотків) повинні мати можливість повернутися додому, а близько 14 тисяч (20 відсотків) залишаться в країні після закінчення термінів, наданих для від'їзду. Також у документі зазначається, що ці цифри можуть змінюватись в залежності від ситуації в Україні.

У той же час ситуації вразливих людей розглядатимуться у кожному випадку окремо. Йдеться про приблизно тисячу неповнолітніх, яких не супроводжують дорослі, близько 1600 осіб віком від 75 років та людей з проблемами зі здоров'ям.

Нагадаємо, що минулого року влада Швейцарії продовжила статус захисту для українців до березня 2024 року.

Концепцію щодо стимулювання повернення біженців планують розробити й у Чехії, яка прийняла у себе українців. У країні статус тимчасового захисту набули понад 360 тисяч громадян України, переважно жінок та дітей.

Ілюстративне фото зі сторінки «Укрзалізниці»

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