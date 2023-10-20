Популярна співачка Настя Каменських, яка вперше за довгий час представила нову роботу, під час повномасштабної війни бере участь в багатьох благодійних виступах, збираючи гроші на ЗСУ. В проєкті #Муз_Оборона співачка розказала, як переживає переломний для всієї країни період, зізналась, як реагує на сигнали тривоги і розповіла, що допомагає їй триматися.

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«Насамперед мені допомагає віра в ЗСУ та в наших людей, — сказала Настя. — Вони вже мільйони разів показали світу свою незламність і міць, як вміють гуртуватися і якими бувають сильними. Люблю читати мотивуючі історії про те, як люди допомагають одне одному. Я і сама допомагаю, чим можу, по максимуму. Зустрічаюсь з військовими чи з дітьми, беру участь у благодійних концертах та подіях у різних країнах, збираю та передаю гроші на військові та цивільні потреби українців. Бути корисною дуже надихає».

Співачка зауважила — підтримувати ментальне здоров’я їй допомагають йога та медитації. Для Каменських йога — це спосіб з'єднання тіла, розуму та душі для досягнення гармонії та збалансованості. Зірка радить практикувати йогу, адже це не просто вправи для підтримки фізичного тонусу, а й філософія життя, яка дозволяє краще пізнати себе та заспокоїтись.

Каменських розповіла про відчуття страху та поділилася реакцією на сигнали повітряної тривоги.

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«Усі ми люди і усі ми боїмось, — сказала Настя. — Страх — це природна емоція. Намагаюсь не ігнорувати тривоги і завжди перебувати в укритті, якщо воно є поруч. Адже це в першу чергу — моя безпека».

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