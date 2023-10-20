У Німеччині хочуть змінити умови для працевлаштування українських біженців: що пропонують

У Німеччині, де цього року заговорили про зміну підходів до допомоги біженцям з України та зменьшення її обсягів, уряд запропонував кроки для прискорення працевлаштування українців.

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Як пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters, роботодавців закликають послабити вимоги до знання німецької мови і запропонувати додаткове навчання.

Наразі рівень зайнятості українців у Німеччині становить 19%, чого, на думку міністра праці Губертуса Гайля, недостатньо. Він повідомив, що уряд хоче встановити, які муніципалітети мають найбільше дитячих садків, щоб цілеспрямовано залучати матерів до роботи. Також нові кроки спрямовані на працевлаштування біженців, які закінчили або збираються закінчити інтеграційні курси.

Після таких курсів люди мають шукати роботу, в іншому випадку вони можуть втратити державну допомогу. А Центри зайнятості мають допомогти знайти потрібних працівників з відповідною кваліфікацією.

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Зазначається, що захист у Німеччині шукали понад мільйон українців. Станом на липень цього року було працевлаштовано близько 200 тисяч українців, більшість з яких працювала за умови сплати внесків на соціальне страхування, а меньшість була зайнята на низькооплачуваній роботі або на умовах неповного робочого дня. Станом на вересень у Німеччині налічувалося майже 206 тисяч безробітних українців.

Нещодавно соціологи з`ясували, що частка респондентів, які висловили намір залишитися в Німеччині на більш тривалий період часу — назавжди або протягом кількох років після закінчення війни — зросла з 39 до 44% у порівнянні з попереднім опитуванням.

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Фото Pixabay

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