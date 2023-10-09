Хочуть скоротити пільги: у Німеччині пропонують розділити біженців з України на два класи

Протягом декількох місяців країна попереджала про перевантаження через збільшення кількості біженців, а також виступала за перехід від готівкових до безготівкових виплат для шукачів притулку. Тепер тут закликають до скорочення виплат для майбутніх біженців з України. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина з 2024 року збільшить грошові виплати українським біженцям.

«Нові біженці з України, які прибувають до Німеччини, не повинні більше отримувати допомогу безпосередньо від держави, але в майбутньому повинні знову отримувати допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку», — таку заяву зробив голова окружної ради Райнхард Загер в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung. Таку позицію кілька днів тому узгодив вищий комітет 294 німецьких земель.

Протягом декількох місяців союз органів місцевого самоврядування попереджає про перевантаження через збільшення кількості біженців, а також виступає за перехід від грошових виплат до натуральних пільг для шукачів притулку та запровадження обов'язкових робіт для біженців.

Речник Pro Asyl з питань політики щодо біженців Тарек Алаовс вважає цю вимогу нереалістичною: «Це призвело б до створення двокласового суспільства для українських біженців і суперечить будь-якій правовій рівності, — сказав він. — Всі українські біженці отримають однаковий статус захисту, тому що вони втекли з одних і тих же причин. Не може бути ніякої кінцевої дати, щоб змінити це. Ця вимога є нічим іншим, як політичним кроком за рахунок біженців».

Експерт з питань міграції Герберт Брюкер застерігає від надмірних очікувань щодо можливого скорочення кількості шукачів притулку в дебатах про імміграцію.

«Ми знаємо з опитувань, що люди приїжджають до нас в першу чергу через правову безпеку, перспективу справедливої процедури надання притулку і повагу до прав людини, — сказав науковий співробітник Інституту досліджень зайнятості Федерального агентства зайнятості в інтерв'ю Rheinische Post в Дюссельдорфі. — З іншого боку, соціальні виплати, які в нинішній дискусії називають причиною високого припливу мігрантів до Німеччини, були згадані лише як одна з причин серед багатьох, в залежності від опитування, від 20 до трохи менше 30 відсотків біженців».

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Брюкер також нагадав, що рівень виплат для шукачів притулку «не може бути змінений за власним бажанням».

«Конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум повинен бути забезпечений. Ми також не маємо жодних ознак того, що шукачі притулку переказують гроші додому в значних обсягах. Занадто низькі для цього ставки».

Водночас експерт виступив за фундаментальну переорієнтацію розподілу новоприбулих біженців у Німеччині.

«У минулому ми припустилися помилки, відправивши більшу за середню кількість біженців у структурно слабкі регіони з високим рівнем безробіття. Це значно зменшило шанси на інтеграцію», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українські біженці допомогли збільшити населення Німеччини, а також добре прижилися в цій країні.

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