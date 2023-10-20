Поранених «вагнерівців» відправляють на лікування в госпіталі білорусі

У госпіталі силових структур білорусі прибувають на лікування поранені терористи зі складу розформованого «Вагнера», їх супроводжують представники воєнної розвідки зс рф. Відомо, що окупанти отримали поранення на території України. Про це повідомляє Центр національного опору з посиланням на білоруське підпілля. Українські військові вже повідомляли, що в районі Бахмута знов з'явились колишні «вагнерівці».

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Крім участі в агресії проти України, інструктори зі складу вже неіснуючої ПВК «Вагнер», які перебували в білорусі, тренують бойовиків в Сирії. Мова йде про навчання бойовиків ліванського угруповування «Хезболли» на залегендованих військових базах в Сирії. Серед завдань — передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних БПЛА зі скидами боєприпасів.

Наразі бойовики «Хезболли» ведуть бойові дії проти Ізраїлю разом з терористами з ХАМАС.

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