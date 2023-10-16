На півночі дощитиме весь тиждень, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться вище +20: прогноз синоптиків на 16 — 22 жовтня

Цього тижня, з 18 по 22 жовтня, який розпочався з похолодання, практично у всіх регіонах пройдуть дощі, в окремих районах опади будуть значними. До речі, з огляду на прогноз погоди в Києві розпочали опалювальний сезон з 16 жовтня.

Як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, температура повітря розподілиться вкрай нерівномірно: у південній половині країни очікується переважання теплих повітряних мас субтропічного походження, а на територію західних та північних областей періодично надходитиме холодне повітря з півночі. Отже, навіть у денний час максимальна температура повітря може коливатися від +4…+6 °С на крайній півночі до +21…+23 °С на півдні та у Криму.

У понеділок, 16 жовтня, через проходження через територію нашої країни активного холодного фронту, очікуються дощі, вночі та вранці в центральних і північних областях значні. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вдень місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, вдень +8…+13°С. У західних та північно-західних областях вночі +2…+7°С, вдень +6…+11°С.

Фото meteo.gov.ua

До речі, ось такий вигляд ранком у понеділок відкривався на горі Піп Іван Чорногорський, де станом на 8 годину було хмарно та вітряно.

Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У вівторок, 17 жовтня, під впливом антициклону очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці на Півночі Лівобережжя пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер західної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6°С, у західних областях місцями до -2°, вдень +8…+13°С.

Фото meteo.gov.ua

У середу, 18 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень у північних та місцями центральних областях пройдуть невеликі дощі, на решті країни без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, вдень +9…+14°С, у південній половині місцями до +17°С.

Фото meteo.gov.ua

У четвер, 19 жовтня, вночі у південних областях та у Приазов'ї, вдень також у західних та центральних регіонах пройдуть дощі, у карпатському регіоні місцями значні. У північних та східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у південних областях південної чверті, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, вдень +9…+14°С. У південних областях та в Криму вночі +7…+12 °С, вдень +14…+19 °С.

Фото meteo.gov.ua

У п'ятницю, 20 жовтня, у зв'язку з активізацією циклонічної діяльності, на всій території країни очікується нестійка та дощова погода. Подекуди не виключені опади, на Поліссі з мокрим снігом. Вітер у північних та західних областях північно-східний, у південних та східних областях південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +3°С на північному заході країни до +15°С у південній половині. Вдень у північних та західних областях +3…+8 °С, у південних, центральних та східних регіонах +12…+23 °С.

Фото meteo.gov.ua

У суботу, 21 жовтня, дощова та холодна погода збережеться у північних, західних та східних областях. У центральних та південних областях переважно без опадів та тепло. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі розподілиться наступним чином: від +2…+7 °С у північних та західних областях до +11…+16 °С на півдні країни. Вдень максимальні значення температури досягнуть +5…+12 °С, у південній половині та в Криму +22…+27 °С.

У неділю, 22 жовтня, у північних областях країни очікується невеликий, подекуди помірний дощ. На решті країни без істотних опадів. Вітер східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С, у південних та західних областях +13…+18 °С.

Раніше синоптики прогнозували, що жовтень в Україні буде теплим, а у трьох областях навіть посушливим.

Фото Pixabay

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