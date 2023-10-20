Вживайте лише живі нерафіновані олії: дієтологиня про смачну їжу для вашого волосся

Всі хочуть мати міцне і здорове волосся. Як швидко росте воно, залежить від таких чинників, як вік, здоров'я, генетика та дієта. Хоча неможливо змінити вік і генетику, здоров'я та дієту ви можете контролювати. При цьому вживання продуктів, позбавлених правильних поживних речовин, здатне призвести до втрати волосся. А от збалансована дієта з правильними поживними речовинами може сприяти розкішній шевелюрі. Дієтологиня Анна Мохонько, яка раніше назвала овочі, які допоможуть отримати фігуру своєї мрії розкрила чарівну формулу краси волосся «Три Р»: ріст, радість густоти та розкішний блиск.

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«Ріст волосся — норма, якщо за місяць воно відростає на 1−1.5 см. Якщо враження, що ваше волосся зовсім перестало рости, зверніть увагу на продукти з високим вмістом вітаміну В9. Серед його властивостей — стимулювання росту волосся та запобігання передчасній появі сивини, — пише Анна Мохонько. — Для покращення густоти волосся, прослідкуйте, щоб у вашому раціоні були продукти, які містять багато вітаміну Е та С. Адже саме вони відповідають за якісне живлення та здоров’я волосяних цибулин. За відсутності блиску та при ламкості волосся зверніть увагу на кількість води, яку ви споживаєте, та продукти, що містять достатню кількість жирів та вітаміну А».

Дієтологиня радить споживати овочі (особливо зелені листові), вони мають бути в кожному прийомі їжі.

«Вживайте лише живі нерафіновані олії: оливкову, кокосову, кунжутну, гарбузову тощо. Співвідношення тваринних та рослинних жирів щодня має бути 20 на 80 або 30 на 70 відповідно. Крупи — тільки цільнозернові, — додає Анна Мохонько. — Інтервальне харчування: тричі на день з часовими проміжками не менш як 4 години та 12−14-годин нічної перерви».

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти швидких та простих масок, які зроблять ваші пасма блискучими та здоровими.

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