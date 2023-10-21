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Спорт

УЄФА оштрафував Литву за «путін — х**ло»: футболіст збірної підбадьорив фанатів своєю пропозицією

9:17 21 жовтня 2023
Вболівальники збірної Литви

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Федерацію футболу Литви на 10 тисяч євро за скандування вболівальниками знаменитої кричалки «путін — х**ло» під час вересневого відбірного матчу Євро-2024 проти Сербії (1:3), повідомляє LRT.

У відповідь на вердикт УЄФА один з лідерів команди, півзахисник словенської «Олімпії» Юстас Ласіцкас, закликав уболівальників не зупинятися.

«Продовжуйте скандувати, ми заплатимо штрафи з премій, якщо буде потрібно», — написав футболіст у себе в Instagram.

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Пізніше Ласіцкас підтвердив у коментарі Sportas.lt свій намір: «Я ні з ким не радився з цього приводу. Це був швидше жарт, бо очевидно, що ситуація абсурдна. Не можу говорити за всіх, але гадаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу».

Футболіст збірної Литви Юстас Ласіцкас

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Зазначається, що антипутінські кричалки звучали на стадіонах Литви і раніше, але суворе покарання надійшло лише зараз. Напевно, підсобив делегат УЄФА на матчі з Казахстану, який, мабуть, відзначив факт співів у своєму рапорті.

Як би там не було, Федерація футболу Литви вже заявила, що має намір подати апеляцію на рішення УЄФА, якому нещодавно після «повстання» цілої низки європейських федерацій довелося скасувати своє рішення про повернення юнацьких команд росії на міжнародну арену.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА покарав Українську асоціацію футболу за «Путін — х**ло» та «Бий москаля».

Фото BNS, sportas.lt

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