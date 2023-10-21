Шанувальники в шоку: Меріл Стріп розлучилася з чоловіком і приховувала це шість років

Легендарна актриса Меріл Стріп, яка нещодавно відвідала благодійну вечірку Джорджа Клуні та його дружини Амаль, розлучилася зі своїм чоловіком Доном Гаммером. Їхній шлюб вважався в Голлівуді ідеальним. Меріл та Дон одружилися у 1978 році та виховали чотирьох дітей.

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Однак, як з'ясувалося тепер, подружжя таємно розлучилося ще шість років тому. Причина не називається. Вони сподівалися, що зможуть налагодити стосунки, але цього не сталося.

74-річна Стріп і 76-річний Гаммер заявили, що «завжди дбатимуть один про одного, але вони зробили свій вибір і мають намір жити окремо».

2002 року кінозірка в інтерв'ю розповіла, що секрет її шлюбу полягає в «добрій волі та готовності прогинатися — і час від часу замовкнути».

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Нагадаємо, Меріл Стріп за свою кар'єру встановила два неймовірні рекорди. Вона 21 разів номінувалася на премію «Оскар» (отримала три премії у підсумку) та 32 рази — на премію «Золотий глобус», яку отримала вісім разів!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярний актор Х'ю Джекмен та його дружина розлучилися після 27 років шлюбу, а зірка «Гри престолів» Софі Тернер подала до суду на чоловіка Джо Джонаса.

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