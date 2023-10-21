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Шанувальники в шоку: Меріл Стріп розлучилася з чоловіком і приховувала це шість років

14:20 21 жовтня 2023
Меріл Стріп та Дон Гаммер

Легендарна актриса Меріл Стріп, яка нещодавно відвідала благодійну вечірку Джорджа Клуні та його дружини Амаль, розлучилася зі своїм чоловіком Доном Гаммером. Їхній шлюб вважався в Голлівуді ідеальним. Меріл та Дон одружилися у 1978 році та виховали чотирьох дітей.

Однак, як з'ясувалося тепер, подружжя таємно розлучилося ще шість років тому. Причина не називається. Вони сподівалися, що зможуть налагодити стосунки, але цього не сталося.

74-річна Стріп і 76-річний Гаммер заявили, що «завжди дбатимуть один про одного, але вони зробили свій вибір і мають намір жити окремо».

2002 року кінозірка в інтерв'ю розповіла, що секрет її шлюбу полягає в «добрій волі та готовності прогинатися — і час від часу замовкнути».

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Нагадаємо, Меріл Стріп за свою кар'єру встановила два неймовірні рекорди. Вона 21 разів номінувалася на премію «Оскар» (отримала три премії у підсумку) та 32 рази — на премію «Золотий глобус», яку отримала вісім разів!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярний актор Х'ю Джекмен та його дружина розлучилися після 27 років шлюбу, а зірка «Гри престолів» Софі Тернер подала до суду на чоловіка Джо Джонаса.

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