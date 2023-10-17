«Арестович, йди на передову»: ексчиновник радник втрутився в скандал з Поляковою і нарвався на потужний хейт українців

На допомогу «бідолашній» співачці Олі Поляковій, яка не знала, перед ким буде виступати на «весіллі на крові» у Львові, поспішив прийти ексрадник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Олечка, все добре. У професію „артист“ не входить обовʼязок питати декларацію про дохід у кожного свого глядача. Підтримую вас обома руками. Дякую за творчість, талант і натхнення», — написав він у коментарі.

Але, схоже, солодкоголосий коуч-юрист тим самим тільки більше розбурхав полум’я пристрастей серед читачів співачки.

«@alexey.arestovich … Олексію, ваш коментар ще більше кидає тінь на Ольгу, це як масла в вогонь, з вашою репутацією любові до хороших руських та скандалів», — пише одна з шанувальниць Полякової.

Дісталося й самому юристу за вихваляння поїздками по іноземних курортах під час війни.

«@alexey.arestovich ви коли принижуєте жінок в своїх інтерв'ю, сидячи за кордоном, питаєте чи мають вони військовий квиток, або їхні чоловіки, які пішли захищати Україну? Як вам не соромно принижувати так українців?!» — зазначає користувач bohuslavskyy.

Звичайно, учасники дискусії не стали вибирати слова для своїх аргументів.

«Арестович, тебе хтось щось питав? Йди на передову там коментуй може якийсь толк буде…», «Який з нього толк на нулі? Здав би всі позиції наших воїнів, спасаючи свою ср.ку. Професія у нього …», — погоджуються з ними інші користувачі.

«А что вы имеете против хороших русских? Которые есть. он что, не правду говорит? Они есть, и не все так однозначно», — відповідають прихильники точки зору, яку часто висловлює Олексій Арестович.

Дісталось, звичайно і самому ексчиновнику: його називають різними прізвиськами, серед яких найбільш «ввічливі» — це пілот, розвідник і «балабол».

В цілому втручання ексспівробітника ОП нічим не допомогло співачці, і після критики Арестовича багато хто знову переключився на неї: «Ви все знали, не падайте на дурочку», «Виправдати можна що завгодно — тількі треба знайти потрібні слова. Сумно все …», «Навіть не цікаво слухати… розчарувала… вигороджується як може…».

Завершила дискусію одна з шанувальниць співачки, яка написала: «Не на часі такі гуляння зараз, і немає значення у кого і за які гроші. Перед хлопцями, які на фронті має бути стидно і замовникам і виконавцям».

Дуже хочеться сподіватись, що до її думки обов’язково прислухаються і артисти, і замовники подібних «гулянь на крові».

Нагадаємо нещодавно Оля Полякова представила символічний кліп про українських жінок. За словами співачки, ця робота для неї була дуже складною емоційно.

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