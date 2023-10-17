«Арестович, йди на передову»: ексчиновник радник втрутився в скандал з Поляковою і нарвався на потужний хейт українців
На допомогу «бідолашній» співачці Олі Поляковій, яка не знала, перед ким буде виступати на «весіллі на крові» у Львові, поспішив прийти ексрадник голови Офісу президента Олексій Арестович.
«Олечка, все добре. У професію „артист“ не входить обовʼязок питати декларацію про дохід у кожного свого глядача. Підтримую вас обома руками. Дякую за творчість, талант і натхнення», — написав він у коментарі.
Але, схоже, солодкоголосий коуч-юрист тим самим тільки більше розбурхав полум’я пристрастей серед читачів співачки.
«@alexey.arestovich … Олексію, ваш коментар ще більше кидає тінь на Ольгу, це як масла в вогонь, з вашою репутацією любові до хороших руських та скандалів», — пише одна з шанувальниць Полякової.
Дісталося й самому юристу за вихваляння поїздками по іноземних курортах під час війни.
«@alexey.arestovich ви коли принижуєте жінок в своїх інтерв'ю, сидячи за кордоном, питаєте чи мають вони військовий квиток, або їхні чоловіки, які пішли захищати Україну? Як вам не соромно принижувати так українців?!» — зазначає користувач bohuslavskyy.
Звичайно, учасники дискусії не стали вибирати слова для своїх аргументів.
«Арестович, тебе хтось щось питав? Йди на передову там коментуй може якийсь толк буде…», «Який з нього толк на нулі? Здав би всі позиції наших воїнів, спасаючи свою ср.ку. Професія у нього …», — погоджуються з ними інші користувачі.
«А что вы имеете против хороших русских? Которые есть. он что, не правду говорит? Они есть, и не все так однозначно», — відповідають прихильники точки зору, яку часто висловлює Олексій Арестович.
Дісталось, звичайно і самому ексчиновнику: його називають різними прізвиськами, серед яких найбільш «ввічливі» — це пілот, розвідник і «балабол».
В цілому втручання ексспівробітника ОП нічим не допомогло співачці, і після критики Арестовича багато хто знову переключився на неї: «Ви все знали, не падайте на дурочку», «Виправдати можна що завгодно — тількі треба знайти потрібні слова. Сумно все …», «Навіть не цікаво слухати… розчарувала… вигороджується як може…».
Завершила дискусію одна з шанувальниць співачки, яка написала: «Не на часі такі гуляння зараз, і немає значення у кого і за які гроші. Перед хлопцями, які на фронті має бути стидно і замовникам і виконавцям».
Дуже хочеться сподіватись, що до її думки обов’язково прислухаються і артисти, і замовники подібних «гулянь на крові».
Нагадаємо нещодавно Оля Полякова представила символічний кліп про українських жінок. За словами співачки, ця робота для неї була дуже складною емоційно.22