Водіїв попередили про небезпеку: в Києві та області сильно погіршиться видимість на дорогах

Як і обіцяли синоптики, в Україну прийшло потепління, а разом з ним і тумани.

До кінця дня 21 жовтня, вночі та вранці 22 жовтня в Києві утримається туман, видимість 200−500 метрів, повідомили в Укргідрометцентрі.

РЕКЛАМА

«До кінця дня 21 жовтня, вночі та вранці 22 жовтня утримається туман, видимість 200−500 метрів. І рівень небезпечності», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися низки порад:

- знизити швидкість руху;

- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, на вихідні синоптики обіцяли потепління, зокрема, в Києві у суботу та неділю від +16 до +20 градусів, без дощу, про сильні тумани не йшлося.

РЕКЛАМА

10

Читайте нас у Facebook та Instagram