35.47 / 36.07 37.68 / 38.45
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Водіїв попередили про небезпеку: в Києві та області сильно погіршиться видимість на дорогах

17:19 21 жовтня 2023
туман

Як і обіцяли синоптики, в Україну прийшло потепління, а разом з ним і тумани.

До кінця дня 21 жовтня, вночі та вранці 22 жовтня в Києві утримається туман, видимість 200−500 метрів, повідомили в Укргідрометцентрі.

«До кінця дня 21 жовтня, вночі та вранці 22 жовтня утримається туман, видимість 200−500 метрів. І рівень небезпечності», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися низки порад:

- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, на вихідні синоптики обіцяли потепління, зокрема, в Києві у суботу та неділю від +16 до +20 градусів, без дощу, про сильні тумани не йшлося.

РЕКЛАМА

10

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трубадур

Левам — вигідні пропозиції, Рибам — приплив сил, Терезам — несподівані подарунки: гороскоп на день Щурика-Трубадурика

Шкмерулі

Шкмерулі — грузинська страва, яка «підкорює з першої дегустації»: простий рецепт від фудблогерки Тінатін Ломінадзе

рятувальники

Під Києвом в багатоповерхівці стався вибух на 22-му поверсі: що відомо

Пиріг з яблуками «Хмаринка»

Пиріг з яблуками «Хмаринка»: смакота, що тане в роті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту