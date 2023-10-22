35.10 / 35.75 37.30 / 38.12
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Повна зневага до військових: на Кіровоградщині діджей розважав гостей російською «калинкою-малинкою»

11:20 22 жовтня 2023
Діджей

У місті Олександрія, що на Кіровоградщині, спалахнув скандал через російську музику: у кафе-барі гості веселились та танцювали під російську пісню «Калинка-малинка».

Про це «Суспільному» розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

За її словами, цю подію поліція зареєструвала 20 жовтня.

«Встановили, що це було не під час комендантської години. За фактом публічної трансляції російськомовного контенту поліція проводить перевірку. За її результатами матеріали направлять уповноваженому з захисту державної мови», — прокоментувала Бевзенко.

РЕКЛАМА

Журналісти також поспілкувалися телефоном з адміністратором закладу.

«Діджей розповів, що цю пісню замовив військовий. Він підійшов до нього і сказав, що у брата день народження, і хоче зробити своєрідний подарунок йому. Діджей не хотів відмовляти військовому. Коли я почув, що лунає російська пісня, я підбіг до діджея і вимкнув цю пісню. Ця пісня навіть не лунала до кінця. Більше такого не станеться. Я поговорив з діджеєм. У нашому списку лише закордонні й україномовні пісні, можете перевірити», — розповів адміністратор.

РЕКЛАМА

Раніше подібні випадки траплялися і в інших регіонах України, зокрема під Києвом відвідувачку закладу вигнали любителі лепса.

Нагадаємо, що Верховна Рада 19 червня 2022 року ухвалила закон, який забороняє російську музику в українських медіа та громадських місцях. Відповідальність за порушення — штраф.

РЕКЛАМА

160

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Життя готує несподівані сюрпризи: які 5 знаків зодіаку очікують кардинальні зміни до кінця року

Бик

Тельцям — нові можливості, Водоліям — лад в сім’ї, Ракам — цікаві знайомства: гороскоп на день Небесного Бика Тауруса

Toyota RAV4

Не купуйте, щоб не жалкувати: названо дві найгірші моделі бренду Toyota за останні 10 років

Шкмерулі

Шкмерулі — грузинська страва, яка «підкорює з першої дегустації»: простий рецепт від фудблогерки Тінатін Ломінадзе

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту