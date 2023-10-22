Повна зневага до військових: на Кіровоградщині діджей розважав гостей російською «калинкою-малинкою»

У місті Олександрія, що на Кіровоградщині, спалахнув скандал через російську музику: у кафе-барі гості веселились та танцювали під російську пісню «Калинка-малинка».

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Про це «Суспільному» розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

За її словами, цю подію поліція зареєструвала 20 жовтня.

«Встановили, що це було не під час комендантської години. За фактом публічної трансляції російськомовного контенту поліція проводить перевірку. За її результатами матеріали направлять уповноваженому з захисту державної мови», — прокоментувала Бевзенко.

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Журналісти також поспілкувалися телефоном з адміністратором закладу.

«Діджей розповів, що цю пісню замовив військовий. Він підійшов до нього і сказав, що у брата день народження, і хоче зробити своєрідний подарунок йому. Діджей не хотів відмовляти військовому. Коли я почув, що лунає російська пісня, я підбіг до діджея і вимкнув цю пісню. Ця пісня навіть не лунала до кінця. Більше такого не станеться. Я поговорив з діджеєм. У нашому списку лише закордонні й україномовні пісні, можете перевірити», — розповів адміністратор.

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Раніше подібні випадки траплялися і в інших регіонах України, зокрема під Києвом відвідувачку закладу вигнали любителі лепса.

Нагадаємо, що Верховна Рада 19 червня 2022 року ухвалила закон, який забороняє російську музику в українських медіа та громадських місцях. Відповідальність за порушення — штраф.

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