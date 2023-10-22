Мати написала заяву в поліцію: девʼятикласниця вдруге вагітна від 35-річного сусіда

На Одещині, де 13-річна школярка втекла з 24-річним коханцем до Молдови, схоже, серед дівчат-підлітків стає «модним» заводити коханців «у віці». Так, у селі Армашівка за сексуальні стосунки з неповнолітньою затримали 30-річного місцевого жителя. Мати 15-річної десятикласниці повідомила поліції, що її дочка від нього вже на шостому місяці вагітності.

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А в селі Градениці 14-річна девʼятикласниця готується вже до другого аборту, обидві вагітності — від односельчанина, якому зараз 35 років. Мати дівчинки написала до поліції на нього заяву тільки тепер, попри те, що, за інформацією джерела «ФАКТІВ», близько року знала про стосунки чоловіка з її дочкою.

Як виявилося, минулого року тоді ще восьмикласниця Наталя (імʼя змінене) подружилася з сусідською сімейною парою, навіть свій день народження у них святкувала. Спочатку вона не відповідала на залицяння «голови сімейства», але невдовзі стала регулярно ночувати у сусідів та займатися з ним сексом. Навіть матері розповіла, що закохалася в нього. Чоловік також не ховався й часто заходив додому до Наталі допомогти по хазяйству — лише його дружина довго не знала про зраду. І лише коли дівчина на третьому місяці вагітності зробила аборт, дружина дізналася про все й розлучилася. А чоловік на деякий час виїхав із села.

Та наприкінці літа сусід повернувся. В результаті Наталя — на другому місяці вагітності й мати знову збирається везти її на аборт. А тим часом написала на сусіда заяву до поліції.

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А поки школярки на Одещині шукають стосунків із дорослими чоловіками, їхні однолітки, на жаль, знаходять собі ще більш небезпечні розваги. Так, у селі Слобідка хлопець загинув і ще двоє отримали ураження електрострумом, коли лазили дахами вагонів на залізничній станції.

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