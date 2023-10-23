Так починають свій день у сім’ї Ротару: названа улюблена ранішня страва рідних співачки

Вчора, 22 жовтня, в родині народної артистки України Софії Ротару відзначали свято. День народження святкувала українська співачка Ауріка Ротару, молодша сестра зірки.

РЕКЛАМА

З цього приводу у мережі з'явилось багато матеріалів про всю «співочу» сім'ю. В одному з них Ауріка зізнавалась, що вони з сестрою дуже люблять страви з яєць, та можуть їсти їх по кілька разів на день, особливо зранку, пише одне з видань.

Крім того, сестри люблять домашню їжу, в дитинстві батьки мали корову, тож дівчата постійно пили молоко та їли сир.

Як відомо, Ауріка та Софія Ротару народились у Чернівецькій області. Нині співачки проживають в Європі, де Ауріка провадить волонтерську та концертну діяльність на підтримку України.

РЕКЛАМА

Щодо самої страви, то вона називається «яєчна юлієтта» (запечені в духовці яйця на листковому тісті), і для приготування її знадобляться:

«Яєчна юлієтта»

РЕКЛАМА

Інгредієнти:

Тісто — 200 г листкового

Яйця — 2 штуки

Твердий сир — 50 г

Бринза чи моцарела — 50 г

Солодкий перець — 2 штуки (червоний, жовтий)

Шинка, гриби, відварна курка — по 25−50 г

Зелена цибуля або порей.

Сіль та перець — до смаку.

Тобто, це «звичайна» яєчня, але більш смачна та поживна — це повноцінний сніданок, де є все: і яйця, і хліб, і овочі, і сир із шинкою.

РЕКЛАМА

Приготування:

Листкове або листково-дріжджове тісто розморозити за кімнатної температури та нарізати квадратами.

Викласти тісто на деко, застелене пергаментом.

Кожен квадрат тіста посипати тертим сиром та бринзою. Можна додати шматочки шинки, грибів чи відварної курки. Посередині вбити яйця.

Посолити, поперчити та посипати подрібненою зеленню, додати шматочки солодкого перцю.

Поставити у розігріту до 200−210 градусів духовку та запікати, доки тісто та яйця не будуть готові — приблизно 20−25 хвилин.

При цьому солодкий перець можна нарізати кільцями, викласти кільце на тісто, а всередину вбити яйце: така композиція виглядає дуже ефектно.

Раніше ми розповідали, як приготувати салат «Червоне море» з крабових паличок з сиром та помідорами.

509

Читайте нас у Facebook та Instagram