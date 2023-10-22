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Неймовірний салат з крабових паличок з сиром та помідорами «Червоне море»: зметуть зі столу першим

9:38 22 жовтня 2023
Подача салату

Згадуючи салат з крабових паличок, багато хто уявляє «класику» — страву, до складу якого входять самі палички, рис, яйця, огірок та консервована кукурудза. А що, якщо здивувати близьких і приготувати подібний салат по-новому, та ще й заправивши олією?

Від цього страва стане менш калорійною, і споживати її можна буде не тільки на Новий Рік, а й під час посту або ж дотримуючись дієти.

Що потрібно:

  • 1 пачка крабових паличок
  • 4 середні помідори
  • 3 штуки червоного болгарського перцю
  • 3 зубчики часнику
  • сіль, перець за смаком
  • 100 г твердого сиру
  • майонез (олія) для заправки.

Приготування

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1. Миємо помідори, нарізаємо кубиками.

2. Болгарський перець очищуємо від насіння і нарізаємо тонкою смужкою.

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3. Крабові палички ріжемо соломкою.

4. Твердий сир натираємо на тертці.

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5. Нарізані продукти з'єднуємо в мисці, додаємо часник, сіль, перець та заправляємо майонезом.

Все перемішуємо, салат готовий!

Нагадаємо також про відмінний перекус чи закуску зі звичних сосисок до улюбленого фільму.

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