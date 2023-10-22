Неймовірний салат з крабових паличок з сиром та помідорами «Червоне море»: зметуть зі столу першим
Згадуючи салат з крабових паличок, багато хто уявляє «класику» — страву, до складу якого входять самі палички, рис, яйця, огірок та консервована кукурудза. А що, якщо здивувати близьких і приготувати подібний салат по-новому, та ще й заправивши олією?
Від цього страва стане менш калорійною, і споживати її можна буде не тільки на Новий Рік, а й під час посту або ж дотримуючись дієти.
Що потрібно:
- 1 пачка крабових паличок
- 4 середні помідори
- 3 штуки червоного болгарського перцю
- 3 зубчики часнику
- сіль, перець за смаком
- 100 г твердого сиру
- майонез (олія) для заправки.
Приготування
1. Миємо помідори, нарізаємо кубиками.
2. Болгарський перець очищуємо від насіння і нарізаємо тонкою смужкою.
3. Крабові палички ріжемо соломкою.
4. Твердий сир натираємо на тертці.
5. Нарізані продукти з'єднуємо в мисці, додаємо часник, сіль, перець та заправляємо майонезом.
Все перемішуємо, салат готовий!
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