Неймовірний салат з крабових паличок з сиром та помідорами «Червоне море»: зметуть зі столу першим

Згадуючи салат з крабових паличок, багато хто уявляє «класику» — страву, до складу якого входять самі палички, рис, яйця, огірок та консервована кукурудза. А що, якщо здивувати близьких і приготувати подібний салат по-новому, та ще й заправивши олією?

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Від цього страва стане менш калорійною, і споживати її можна буде не тільки на Новий Рік, а й під час посту або ж дотримуючись дієти.

Що потрібно:

1 пачка крабових паличок

4 середні помідори

3 штуки червоного болгарського перцю

3 зубчики часнику

сіль, перець за смаком

100 г твердого сиру

майонез (олія) для заправки.

Приготування

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1. Миємо помідори, нарізаємо кубиками.

2. Болгарський перець очищуємо від насіння і нарізаємо тонкою смужкою.

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3. Крабові палички ріжемо соломкою.

4. Твердий сир натираємо на тертці.

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5. Нарізані продукти з'єднуємо в мисці, додаємо часник, сіль, перець та заправляємо майонезом.

Все перемішуємо, салат готовий!

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