Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК: що відомо

Ввечері 22 жовтня російські військові знов здійснили обстріл однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. В результаті атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

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Про це повідомили в компанії.

Як зазначають в ДТЕК, на щастя, обійшлося без постраждалих.

«Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків», — йдеться у повідомленні.

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В якій області була атакована теплоелектростанція, не повідомляється, але очільник МВС Ігор Клименко сьогодні вранці повідомив, що ​​близько 22:00 російські військові атакували об'єкт інфраструктури у Донецькій області. Упродовж кількох годин підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, що виникла.

Всього з вересня 2022 року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 30 разів.

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