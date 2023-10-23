Чому не запустився Електронний реєстр військовозобовʼязаних і як можна виправити в ньому невірну інформацію про себе

Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» наповнений вже на понад 90%, й інформація до нього постійно додається. Зараз йде допрацювання системи. Одне з головних питань, яке турбує українців, як перевірити себе в цьому реєстрі.

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Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua розповіла, що згідно до закону, кожен має право отримувати інформацію про своє включення або невключення до реєстру та відомості про себе.

Також можна звертатися з заявою, у разі, якщо до реєстру неправомірно включили або не включили запис про вас, та щоб виправити недостовірні відомості.

«Але на сьогодні електронний реєстр ще не запустився в повноцінну роботу, система потребує доопрацювання, як з технічної сторони, так і потребує певних законодавчих змін. Тому отримати інформацію з цього реєстру в онлайн режимі поки що не можна», — розповіла юристка.

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Така можливість з’явиться, коли запуститься в роботу Електронний кабінет. Але наразі норми, яка б регулювала роботу цього кабінету, немає в чинному законі України про «Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

«Поняття електронного кабінету розкриває законопроєкт № 10062 від 18.09.2023 року, яким передбачається внесення статті 14−1 до закону. Проте порядку подання запитів та отримання інформації з електронного кабінету поки що не регулюється жодним нормативно-правовим актом», — розповіла Марина Бекало.

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Наразі за правилами військового обліку, передбаченими постановою Кабінету міністрів № 1487, існує можливість перевірити інформацію про себе, яка міститься в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«Також, за необхідності, можна поновити облікові дані про себе, які необхідні для ведення військового обліку. Але реалізувати таке право можливо лише шляхом особистого звернення до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки», — розповіла адвокатка.

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Коли електронний реєстр військовозобов’язаних, зокрема електронний кабінет, запрацює на повну, точно не відомо. Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла повідомляла, що це має статися восени 2023 року.

Також юристка нагадала, що держателями реєстру є Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки.

У режимі автоматичного обміну без згоди громадян до нього потрапляє інформація з інших електронних реєстрів, а саме:

- Персональні дані.

- Контактні дані: номер телефону, електронна пошта.

- Відомості про батьків.

- Сімейний стан.

- Відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані, зокрема і закордонні паспорти.

- Відомості про місце роботи.

- Відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення.

- Дані про наявність чи відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності.

- Відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації.

- Дані про наявність підстав для виїзду за кордон.

- Відомості про відкриті виконавчі провадження.

- Службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо.

Усі ці дані будуть доступні Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.

Раніше повідомлялось, що реєстр призовників розширять на 33 пункти.

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