Кейт Міддлтон вживає три конкретні продукти для осяяної та молодої шкіри

Принцеса Уельська має бездоганну шкіру і виглядає чудово, незалежно від того, чи ходить вона без косметики, чи робить макіяж у стилі тотального гламуру. 41-річна Кейт Міддлтон, яка нещодавно повторила культовий образ принцеси Діани, ймовірно, їсть три конкретні продукти для осяяної, молодої шкіри, пише Express.

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Експерти фітнес-ресурсу Total Shape припустили, що одним із секретів догляду за шкірою Кейт може бути колаген. За даними Healthline, колаген — це найпоширеніший білок в організмі. Він виконує багато важливих функцій, одна з яких — надання шкірі сяйва.

«Колаген, відомий своєю роллю у підтримці еластичності та загального здоров'я шкіри, став модним словом в індустрії краси та здоров'я», — заявили експерти.

Ось як Кейт Міддлтон використовує колаген для досягнення свого «фірмового сяйва». Експерти стверджують, що Кейт, можливо, використовує засоби для догляду за шкірою, що підвищують рівень колагену.

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Повідомлялося, що королівська особа використовує еліксир Beauty Sleep Elixr від Beuti Skincare, в описі продукту йдеться, що він містить натуральну суміш 14 рослинних олій, включаючи морський батіг, який є потужним протизапальним засобом, оскільки нейтралізує ферменти, відповідальні за старіння шкіри. Олія ядра сандалового горіха допомагає збільшити вироблення колагену та еластину, а олія гранатових кісточок зменшує почервоніння та детоксикує шкіру.

Для тих, хто шукає дешевшу альтернативу сироватці, що підвищує вироблення колагену, є дотримання певної дієти, що сприяє виробленню цього білка. На думку експертів, багата на колаген дієта може включати лосось, сочевицю та капусту — і вони підозрюють, що Кейт отримує їх у достатній кількості.

Лосось має кілька неймовірних властивостей. Він не тільки багатий на омега-3 жирні кислоти, але й підтримує вироблення колагену та допомагає підтримувати рівень зволоженості шкіри. Експерти кажуть: «Кейт регулярно залюбки їсть суші, особливо сашимі з лососем».

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Що стосується сочевиці, то рослинний білок містить амінокислоти та цинк, необхідні для вироблення колагену та відновлення тканин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кейт Міддлтон зазнала «нападу» під час зустрічі зі школярами.

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