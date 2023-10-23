37.42 / 38.01 39.71 / 40.51
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Адвокатом обвинуваченого у держзраді Єфремова, який втік до Москви, був нинішній куратор судової влади в Офісі президента

19:10 23 жовтня 2023
Олександр Єфремов

Колишній очільник фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, втік до Москви. Там його родині належать елітні апартаменти вартістю 4 млн доларів. Про це повідомили «Схеми».

Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська (Луганська область). Спочатку його відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці, який після цього не продовжили.

Одним із адвокатів Єфремова у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України. В ОПУ Смірнов курує судову гілку влади, яка вже багато років потребує реформування.

У відповідь на запит «Схем» в Офісі генерального прокурора України повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. Судові засідання у справі не призначались, «що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська». Прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області. В ОГП повідомили, що інформація про фактичну передачу матеріалів справи Єфремова до іншого суду їм «не надходила».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова винним у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

РЕКЛАМА

613

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

завод

Силовики Полтавщини ігнорують заклик Зеленського про те, що бізнес зараз — це також захист України: що відбувається

коні

Ракам — приємні зміни, Левам — грошові надходження, Скорпіонам — приємні подарунки: гороскоп на день Коня-Бризколюба

Благодійна допомога

Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту