Адвокатом обвинуваченого у держзраді Єфремова, який втік до Москви, був нинішній куратор судової влади в Офісі президента

Колишній очільник фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, втік до Москви. Там його родині належать елітні апартаменти вартістю 4 млн доларів. Про це повідомили «Схеми».

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Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська (Луганська область). Спочатку його відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці, який після цього не продовжили.

Одним із адвокатів Єфремова у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України. В ОПУ Смірнов курує судову гілку влади, яка вже багато років потребує реформування.

У відповідь на запит «Схем» в Офісі генерального прокурора України повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. Судові засідання у справі не призначались, «що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська». Прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області. В ОГП повідомили, що інформація про фактичну передачу матеріалів справи Єфремова до іншого суду їм «не надходила».

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Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова винним у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

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