Втік з України і повертатись не збирається: стало відомо місцезнаходження екснардепа Єфремова, обвинуваченого у держзраді

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну багатьом колишнім високопосадовцям було повідомлено про підозру у державній зраді. Зокрема, під арештом залишається ексрегіонал, представник забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. А ось його колишній колега по Партії регіонів Олександр Єфремов втік до москви.

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Як повідомляють «Схеми», Єфремов виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення через Словаччину, а до цього неодноразово їздив до рф, востаннє — у лютому 2022 року.

Він зареєструвався у мвоскві, в елітних апартаментах у житловому комплексі «Тріумф-Палас». Ця нерухомість записана на його сина — Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість — близько 4 млн доларів.

Журналісти зателефонували до Єфремова на його російський номер та запитали, що він робить у москві та чи планує повертатися в Україну, але він відмовився відповідати.

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В Офісі генерального прокурора України розслідувачам повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. Йому, зокрема, інкримінують сприяння створенню угруповання «лнр», а також допомогу у захопленні адміністративних будівель Луганської ОВА та СБУ 2014 року. Також його обвинувачують у держзраді — справа знаходиться на стадії судового розгляду.

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Зазначається, що Олександр Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році, після трьох років перебування у СІЗО Старобільська (Луганська область). Спочатку його відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці, який після цього не продовжили.

Нагадаємо, що під вартою перебуває президент підприємства «Мотор Січ» В`ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у держзраді та у співпраці з бойовиками «ДНР».

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Фото з Вікіпедії

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