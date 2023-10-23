Вводять в оману і мобілізують: відомий юрист розповів про «хитрощі», на які йдуть співробітники військкоматів

В Україні триває мобілізація — влітку її вчергове продовжили до 15 листопада. Втім, серед військовозобов`язаних є категорії громадян, які мають право на відстрочку призову. Але бувають випадки, коли у військоматах таким правом нехтують.

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Про це в коментарі ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, на відстрочку можуть претендувати, зокрема, чоловіки з багатодітних родин, особи, які втратили безпосередньо своїх близьких родичів під час російської агресії, ті, хто має інвалідність, броню тощо.

Адвокат зазначає, що підстави відстрочки від мобілізації зазначені в статті 23-ї закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію». Ті, хто підпадає під такі категорії, мають право або відмовитися від мобілізації, або отримати відповідну відстрочку.

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«Це особи, які є усиновлювачами, які мають дітей-інвалідів, які самостійно виховують дітей, які не досягли ще 18 років, тобто повноліття», — пояснює Кравець.

В більшості випадків, розповідає юрист, ТЦК дотримуються вимог, однак зустрічаються дуже неприємні випадки, коли військкомати вводять в оману осіб та мобілізують, попри наявність броні чи підстав для відстрочки від мобілізації. Тобто, міфічний «план» по мобілізованим переважає моральні цінності.

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«Люди підписують документи і виявляється, що вони дали згоду на мобілізацію і відмовилися від права на відстрочку, і вже готові їхати до військових частин. На жаль, такі випадки також трапляються. Тому перед тим, як підписувати будь-який документ із ТЦК, слід обов'язково прочитати його зміст», — радить фахівець.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому не запустився Електронний реєстр військовозобовʼязаних та як можна виправити в ньому невірну інформацію про себе.

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Фото Pixabay

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