Компанія, до якої причетні російські олігархи, намагається судитися з «АТБ»: що відбувається

Як стало відомо, ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» намагається стягнути вартість електричної енергії, яку влітку 2022 року було нібито поставлено до магазинів «АТБ», що знаходилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для цього енергокомпанія навіть подала позов до Господарського суду Одеської області, щоправда, посилаючись лише на власні внутрішні дані. Його сума становить 2 млн 155 тис. 46 грн. (разом із більш як 62-тисячною пенею).

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Ситуація, м'яко кажучи, дивна. Адже «АТБ» уже три десятки років успішно працює на вітчизняному ринку та відома як прозорий і патріотичний бізнес, що апріорі не здійснює господарської діяльності на тимчасово непідконтрольних територіях.

Компанія є форпостом продовольчої безпеки країни, постійно надає підтримку українським захисникам, добровольчим формуванням, медикам, волонтерам, рятувальникам, мешканцям деокупованих територій тощо.

За фактами захоплення колаборантами вищезгаданих магазинів навіть були порушені кримінальні справи. ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» тоді направила постачальникам електроенергії офіційні листи щодо припинення діяльності у магазинах у зв’язку з тимчасовою окупацією. Ба більше, було навіть сплачено за відповідні послуги з відключення цих об'єктів від енергопостачання, чому є документальні підтвердження.

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Натомість жодні угоди з енергопостачальником на підтвердження нібито споживання електричної енергії у зазначений період не підписувалися.

Так у чому ж тоді справа? Чому в цей надскладний для країни час дехто намагається кинути тінь на бездоганну репутацію патріотичного бізнесу та найбільшого платника податків у галузі роздрібної торгівлі? Може, відповідь криється у самому позивальнику і не має нічого спільного з економікою? За даними ЗМІ, ТОВ «Херсонська обласна енергокомпанія» (яка подала також клопотання про банкрутство) належить «ВС Енерджі Інтернейшнл», а бенефіціарами цієї групи є російські олігархи Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков. От, власне, і відповідь…

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