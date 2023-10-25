«Шахтар» у першому матчі з новим тренером програв із боєм у Барселоні: відеоогляд гри Ліги чемпіонів

У середу, 25 жовтня, донецький «Шахтар», який розгромив у чемпіонаті України черкаський ЛНЗ (3:0), зіграв у Барселоні матч групового етапу Ліги чемпіонів проти місцевого однойменного клубу.

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Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 3-й тур

«Барселона» (Іспанія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:1

«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко (Егіналдо, 90+2), Бондаренко, Криськів (Невертон, 63), Зубков, Судаков, Сікан (Келсі, 70).

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Голи: Ферран Торрес (28), Фермін Лопес (36) — Судаков (62).

Поєдинок проти гранду європейського футболу мав стати своєрідним «бойовим хрещенням» для призначеного буквально днями нового наставника «Шахтаря» Марино Пушича, який приєднався до команди вже безпосередньо в Барселоні.

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Усі футболісти розпливалися у компліментах новому наставнику та його ідеям, які боснійський фахівець нібито доніс своїм новим підопічним за 15 хвилин спілкування. Ось тільки в суперниках «гірники» мали команду, яка грає у свій футбол, при цьому особливо не підлаштовуючись під будь-якого опонента.

І все ж таки надія на позитивний результат для українського клубу була присутня. Все ж таки, цього сезону каталонці з усією своєю молоддю не виглядають такими вже невразливими. Але перший тайм показав, що «гірникам», які також не можуть похвалитися особливим досвідом виступів на міжнародній арені (за винятком кількох футболістів), поки що зарано тягатися з командами такого рівня.

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Каталонці атакували багато й зі смаком, що вилилося в два забиті м'ячі ще до перерви. На 28-й хвилині Гюндоган чудовим пасом знайшов у штрафному майданчику Ферміна, той прийняв і пробив у стійку, але м'яч відскочив до Феррана, який відправив м'яча до сітки. А через вісім хвилин божевільний удар з-за меж штрафного майданчика вдався Ферміну — м'яч від стійки залетів до сітки, і перевага каталонців була подвоєна.

Після перерви каталонці продовжили накочувати свої атаки на ворота «гірників». На 59-й хвилині третій м'яч побував у воротах Різника після того, як Ферран вискочив до воріт, але взяття воріт не було зараховано через офсайд у півзахисника каталонців. А через три хвилини гостям вдалося скоротити відставання до мінімуму — пройшла атака по лівому флангу, Судаков вискочив до воріт, і потужним ударом відправив м'яча до сітки повз тер Штегена.

Після цього моменти були як у «Барселони», так і «Шахтаря», але до фінального свистка рахунок більше не змінювався. Хоча у каталонців лише один Фермін міг оформлювати хет-трик у матчі, але в одному випадку півзахисник струсонув своїм ударом стійку, а в іншому відправив м'яча до сітки з офсайду. Біля протилежних воріт друге дихання відкрилося у ветерана Степаненка, який мав кілька можливостей записати своє прізвище на табло Олімпійського стадіону в столиці Каталонії, але не склалося…

Зазначимо, що в іншому матчі групи Н зіграють між собою бельгійський «Антверпен» та португальський «Порту».

Становище команд: 1. «Барселона» — 9 очок (3 матчі); 2. «Порту» — 3 (2); 3. «Шахтар» — 3 (3); 4. «Антверпен» — 0 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» досяг історичного успіху в Лізі чемпіонів без Зінченка.

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