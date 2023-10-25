Історичний успіх «Арсенала» без Зінченка та нервова перемога «Баварії» у Стамбулі: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 24 жовтня, поєдинками у чотирьох групах стартував 3-й тур групової стадії Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 3-й тур

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Група А

«Галатасарай» (Туреччина) — «Баварія» (Німеччина) — 1:3 (Ікарді, 30, з пенальті — Коман, 8, Кейн, 73, Мусіала, 79).

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Мюнхенському гранду слід було з повагою поставитися до колективу зі Стамбула хоча б через те, що «Галатасарай» уже встиг у групі обіграти на «Олд Траффорд» іменитий «Манчестер Юнайтед» (3:2). А тут ще шалена підтримка вболівальників на домашній арені турків.

І в першому таймі «Галатасарай» повністю переграв гранда, хоча за статистики ударів — 16:3 — на табло красувався рахунок 1:1. А після перерви гравці «Баварії» взяли себе в руки і таки зломили опір Ікарді та компанії, заодно завдавши лідеру чемпіонату Туреччини першої поразки в сезоні.

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До речі, у 37 останніх зустрічах групової стадії Ліги чемпіонів «Баварія» здобула 34 перемоги та тричі зіграла внічию. Жодної поразки!

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Копенгаген» (Данія) — 1:0 (Магуайр, 72). На 90+7-й хвилині Ларссон («Копенгаген») не реалізував пенальті.

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Поєдинок на «Олд Траффорд» розпочався з хвилини мовчання пам'ять про легендарного футболіста «МЮ» Боббі Чарльтона, який пішов із життя у віці 86 років. Тривалий час підопічні тен Хага не могли пройти оборону данців, але на 72-й хвилині захисник Магуайр все ж таки приніс «Манчестер Юнайтед» першу за два роки перемогу в ЛЧ. Хоча на 90+7-й хвилині «Копенгаген» мав чудовий шанс врятувати гру, але Ларссон, виконуючи пенальті, не зміг переграти голкіпера манкуніанців Онану.

Становище команд: 1. «Баварія» — 9 очок; 2. «Галатасарай» — 4; 3. «Манчестер Юнайтед» — 3; 4. «Копенгаген» — 1.

Група В

«Севілья» (Іспанія) — «Арсенал» (Англія) — 1:2 (Гудель, 58 — Мартінеллі, 45+4, Жезус, 53).

«Каноніри» з Олександром Зінченком у запасі перемогли чинного переможця Ліги Європи на його полі та очолили турнірну таблицю групи. Якщо що — «Арсенал» не перемагав на виїзді в Лізі чемпіонів з 2016 року.

«Ланс» (Франція) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 1:1 (Вахі, 65 — Бакайоко, 55).

Становище команд: 1. «Арсенал» — 6; 2. «Ланс» — 5; 3. «Севілья» — 2; 4. ПСВ «Ейндховен» — 2.

Група С

«Брага» (Португалія) — «Реал» (Іспанія) — 1:2 (Джало, 63 — Родріго, 16, Беллінгем, 62).

Королівський клуб з Андрієм Луніним на лаві запасних перервав безпрограшну серію «Браги», що тривала з червня. Не дивно. «Реал» незмінно перемагає у Португалії з далекого 1964 року.

«Уніон» (Німеччина) — «Наполі» (Італія) — 0:1 (Распадорі, 65).

Становище команд: 1. «Реал» — 9; 2. «Наполі» — 6; 3. «Брага» — 3; 4. «Уніон» — 0.

Група D

«Інтер» (Італія) — «Зальцбург» (Австрія) — 2:1 (Санчес, 19, Чалханоглу, 64, з пенальті — Глух, 57).

«Бенфіка» (Португалія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 0:1 (Мендес, 63).

Ліссабонці з голкіпером збірної України Анатолієм Трубіним на останньому рубежі зазнали третьої поспіль поразки в турнірі. При цьому «Бенфіка» досі не забила жодного м'яча.

Становище команд: 1. «Реал Сосьєдад» — 7; 2. «Інтер» — 7; 3. «Зальцбург» — 3; 4. «Бенфіка» — 0.

У середу, 25 жовтня, у Лізі чемпіонів зіграють: група Е — «Фейєноорд» — «Лаціо», «Селтик» — «Атлетико»; група F — «ПСЖ» — «Мілан», «Ньюкасл» — «Боруссія» Д.; група G — «Янг Бойз» — «Манчестер Сіті», «Лейпциг» — «Црвена Звезда»; група Н — «Барселона» — «Шахтар», «Антверпен» — «Порту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» врятувався від поразки в матчі АПЛ з «Челсі», в якому феноменальний гол забив Михайло Мудрик.

Фото Twitter ФК «Баварія»

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