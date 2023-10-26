Меган Маркл і принц Гаррі знову стали об’єктом насмішок у популярному мультсеріалі

Герцог і герцогиня Сассекські вкотре стали героями сатиричного мультсеріалу у США. Як уже повідомляли «ФАКТИ», вісім місяців тому над Меган Маркл і принцом Гаррі досхочу познущалися творці культового «Південного Парку». Тоді Сассексам дісталося за їхнє прагнення до конфіденційності, яке на перевірку виявилося лицемірством.

РЕКЛАМА

Тепер за подружню пару взявся анімаційний сатиричний серіал для дорослих «Гріффіни», який виходить на телеканалі Fox.

Увечері 22 жовтня в новому епізоді шоу (вже триває 23-й сезон) мультяшні версії Гаррі та Меган зображені біля басейну. Поки вони насолоджуються життям, головний герой Пітер Гріффін сидить у барі й обговорює Сассексів із друзями.

Він не знає, чи зможе повернути належні йому гроші, і доходить висновку, що найкраще для нього буде підкорити світ так само, як це зробили Гаррі та Меган, коли оголосили про розрив із британською королівською родиною.

РЕКЛАМА

«Тепер я піду далі один, як Меган Маркл і принц Гаррі», — заявляє друзям Гріффін.

У кадрі знову з'являються Сассекси. До них підходить дворецький і намагається передати Гаррі стопку конвертів. «Сер, ваші мільйони від Netflix невідомо за що», — каже слуга.

РЕКЛАМА

Принц відповідає недбалим помахом руки і відповідає: «Поклади це разом з іншими».

Раптово Меган вимикає свій смартфон і оголошує: «Крихітко, час робити наш щоденний пост в Instagram, фінансований за 250 тисяч доларів — для Del Taco».

РЕКЛАМА

Гаррі явно незадоволений тим, що йому доведеться «працювати» і відповідає дружині: «Мені не слід було кидати вигадані дурниці». Це явний натяк на його колишнє життя в Британії.

Творці «Гріффінів» таким чином познущалися над багатомільйонними контрактами, які Сассекси уклали з Netflix і Spotify. У підсумку керівництво обох компаній залишилося незадоволеним цією співпрацею. Spotify свій контракт розірвала. А глава компанії Білл Сіммонс назвав Меган і Гаррі «чортовими шахраями».

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл готується випустити мемуари про життя у Великій Британії — королівська сім'я затамувала подих.

453

Читайте нас у Facebook та Instagram