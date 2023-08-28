Мільйон доларів на день: Меган Маркл має намір відродити свою сторінку в Instagram, щоб отримувати нечуваний дохід

Меган Маркл, яка разом із принцом Гаррі втратила 20 млн доларів, готується «перезапуститися» в Instagram. Про це наприкінці серпня заговорив увесь Голлівуд. Експерти прогнозують, що герцогиня Сассекська може заробляти по мільйону доларів за один пост.

Приводом для таких припущень стала поява в популярній соцмережі нового акаунта під назвою @meghan. Він прикрашений зображенням рожевих півоній, які, як відомо, є улюбленими квітами дружини принца Гаррі. Інсайдер, близький до Сассексів, підтвердив британському виданню Mail On Sunday: «Так, це вона. Очікуйте анонсу дуже скоро. Вона повертається».

Ще одне непряме підтвердження — за вказаним акаунтом уже стежать кілька друзів Меган, наприклад, активістка Мандана Даяні, яка до грудня 2022 року обіймала посаду президента Archewell, медіа- та благодійної компанії Сассексів.

Джерело повідомило 27 серпня: «Усі в Голлівуді говорять про неминучість перезапуску. Меган ніколи не приховувала, що хоче повернутися в Instagram».

Дійсно, для цього у Маркл є всі підстави. Її останній акаунт в Instagram був спільним із Гаррі. Він називався @sussexroyal. І на момент деактивації 2020 року в нього було 9,4 мільйона підписників. Акаунт деактивували, тому що Сассекси відмовилися виконувати обов'язки старших членів британської королівської сім'ї.

До весілля з принцом Гаррі 2018 року Меган мала особистий акаунт в Instagram. У нього було понад 3 мільйони підписників.

До речі, герцогиня Сассекська і сама публічно оголошувала, що планує повернутися в Instagram. Зробила вона це в інтерв'ю журналу The Cut минулого року: «Хочете дізнатися секрет? Я повертаюся в Instagram».

На тлі цього галасу в акаунта @meghan вже 78 тисяч підписників. Експерти впевнені, що це може значно поліпшити фінансове становище герцогині.

Ерік Шиффер, експерт із соціальних мереж, який консультує багатьох американських знаменитостей, заявив: «Я не думаю, що повернення Меган в Instagram є сюрпризом. У неї новий менеджер з талантів, і активність у соцмережах є наступним логічним кроком. Я очікую, що її акаунт швидко стане одним із найпопулярніших в Instagram. Знаменитості, такі як Кім Кардаш'ян, можуть отримувати мільйон доларів і більше за один пост, що рекламує той чи інший продукт. Немає жодних причин, через які Меган не могла б заробляти такі гонорари».

«Вона, як герцогиня, повинна бути обережною, щоб її не звинуватили в рекламі всіх товарів на світі. Упевнений, вона співпрацюватиме з якісними брендами і компаніями, які відповідають її політичним і соціальним переконанням», — додав Шиффер.

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З ним згоден експерт з маркетингу Кент Мур, який керує фірмою OneEyedSocial і працював з багатьма кінозірками.

«Я думаю, що Меган одразу ж увійде в десятку найбільш високооплачуваних інфлюенсерів у світі. Її статус унікальний, тому що вона знаменитість, акторка і член королівської сім'ї. Меган могла б брати мільйон доларів за пост як абсолютний мінімум. Ця сума швидко збільшиться, якщо її партнерські відносини досягнуть глобального охоплення і розвитку. Бренди могли б захотіти співпрацювати з нею в рекламних кампаніях протягом кількох років, включно з кількома постами та навіть особистими виступами. Угоди такого типу можуть коштувати значно більше 12 мільйонів доларів, наприклад, 20 мільйонів доларів», — сказав Мур.

Раніше повідомлялося, що в Британії та США багато хто почав підозрювати, що в сім'ї принца Гаррі та Меган Маркл не все гаразд — Меган з'явилася на публіці без знаменитої обручки.

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