Знаменитий тенісист розлучився з пишногрудою красунею через «якісь» 500 тисяч євро (фото)

Екстретя ракетка світу, знаменитий болгарський тенісист Григор Димитров, колишньому тренеру якого ампутували ногу, розлучився зі своєю коханою — пишногрудою румунською моделлю Медаліною Генею, повідомляє kurir.rs.

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Чутки про їхнє розлучення ходили останні кілька тижнів, але жодна зі сторін не хотіла підтверджувати цю інформацію. Підтвердження надійшло, коли і Григор, і Медаліна вилучили всі спільні фото у своєму Instagram, а тенісист на додаток розмістив у соцмережі грубе повідомлення, яке, на думку підписників, було адресоване красуні Гені. «Гроші не можуть купити лояльність», — написав Димитров.

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Румунські ЗМІ заявляють, що причиною їхнього розлучення стала зрада Григора, хоча є ще більш скандальна версія: нібито Медаліна попросила у болгарина пів мільйона євро на відкриття власного бізнесу, але отримала відмову.

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Зазначимо, що 32-річний Димитров та 35-річна Геня (вона ще й актриса, яка зіграла, наприклад, Софі Лорен у серіалі «Будинок Gucci») зустрічалися з квітня цього року. Вони разом відпочивали в Італії, Медаліна підтримувала коханого на «Ролан Гаррос» та Вімблдоні.

До речі, Григор Димитров, схоже, не став себе катувати через розлуку і швидко знайшов нове «кохання» — розкішний зелений Lamborghini Miura, яких у світі налічується лише кілька сотень екземплярів.

Додамо, що Григор Димитров, який заробив за кар'єру понад 22 млн євро, свого часу зустрічався зі знаменитою тенісисткою Марією Шараповою, а Медаліні Гені, яка знялася в кліпі Ероса Рамазотті Il tempo tra di noi, приписували роман з Леонардо ді Капріо. При цьому зірка і румунський мільйонер Матей Стратан мають доньку, яка народилася в 2017 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найзірковіша пара світового жіночого футболу розлучається після чотирьох років шлюбу.

Фото Instagram

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