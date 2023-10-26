«Сказав, що вже нічого не боїться»: лікар з Харкова, який втратив житло через росію, приїхав працювати у не до кінця розміноване село

57-річний сімейний лікар Сергій Тітовськой від початку вересня працює в амбулаторії села Пришиб під Балаклією. Населений пункт, який пів року знаходився на лінії фронту і постійно перебував під обстрілами окупантів, до цих пір не розмінували. Проте медика це зовсім не лякає. Будинок на Північній Салтівці у Харкові, де він мешкав, пошкоджений, тому на новому місці роботи йому запропонували нову простору оселю.

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Будинок на Північній Салтівці у Харкові

- Будь ласка, не робіть з мене героя чи рятівника. Бо я не волонтер і не український воїн з передової. А звичайний лікар, який просто робить свою роботу, й для мене люди завжди на першому місці, — каже «ФАКТАМ» Сергій Тітовськой. — Стаж роботи в мене понад 35 років, я є лікарем сімейної медицини та ультразвукової діагностики. У різних закладах охорони здоров'я працював — на «швидкій», у лікарні невідкладної допомоги. Останні десять років мав роботу у харківській приватній клініці. Коли почалась велика війна, за свій кошт пішов у відпустку. У перші дні багатоповерховий будинок на вулиці Наталії Ужвій, в якому жив з дружиною, постраждав від російського обстрілу. Сталось це 5 березня і ті фото облетіли весь світ. Дивом ми вижили тоді… Дім на 65% зруйнований, у нього обвалився фасад, квартири перетворились просто в уламки.

Невдовзі прилетіло і у приватний дім мого сина з родиною. Ми практично залишились на вулиці. Після того я працював на Полтавщині лікарем, тоді на Київщині. Але це далеко від мого рідного міста, за яким безмежно сумував.

Село Пришиб — за 90 кілометрів від Харкова. Після повномасштабного вторгнення воно знаходились у сірій зоні, тож упродовж шести місяців сюди прилітали снаряди. Більшість будинків — понівечені осколками, як згадка про кривавий режим кремля.

- У нашому селі працювала лікарка, але умови роботи були катастрофічними. Ані світла, ані води, ані газу. Й все це під канонаду обстрілів, — зізнається «ФАКТАМ» староста Пришибського старостинського округу Ольга Устиченко. — Жінка просто не витримала та виїхала. Потім повернулась і написала заяву на звільнення в серпні минулого року. З тих пір ми були без лікаря, бо ніхто в таку місцевість не наважувався їхати, бо навіть будівля сільради й та була під прямими ударами снарядів. Щоби допомогти людям, я привозила ліки, та з медсестрою ми їх роздавали. Якось у нас місцева померла через перитоніт, бо не було лікаря.

Староста Пришибського старостинського округу Ольга Устиченко

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Коли звільнили Балаклею, то в нас жили військові медики, які й опікувались цивільними. Серед мирних були поранені, у грудні минулого року чоловік підірвався на міні та загинув. Адже у Пришибі досі не розміновані поля, цвинтар… Також у нас вели прийом і лікарі з Донця, що за 35 кілометрів — сімейний лікар, лікар-педіатр, психолог.

За словами співрозмовниці, щоби потрапити на прийом медиків у Балаклею, потрібно було їхати 15 кілометрів, а автобус їздить двічі на тиждень. Тому потреба пошуку лікаря стала дуже гострою, бо на території старостинського округу наразі проживають більше двох тисяч людей, 130 з яких — діти.

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Лікар Сергій Тітовськой проводить огляд в сільській амбулаторії, вересень 2023 року, Пришиб, Харківська область. Фото Суспільне Харків

- І ми на сайті громади розмістили оголошення, що шукаємо фахівця. З пару місяців не було дзвінка. Аж тут набрав Сергій Тітовськой і розповів свою історію. Мовляв, хотів би бути ближче до Харкова і бути корисним. Я відразу зізналась, що тут ще міни є. На це він заявив, що після пережитого в місті вже нічого не боїться. Ми надали йому службове житло — в тому ж приміщенні, що амбулаторія, є трикімнатна квартира. Там він оселився з дружиною. На початок заробітна плата лікаря — 20 тисяч гривень, із ним вже уклали 100 декларацій. Люди задоволені, тепер медицина стала більш доступною. Я постійно питаю в людей, то вони задоволені. Кажуть, що дуже спокійний та уважний до кожного пацієнта.

Сергій Тітовськой приймає до 20 людей з трьох сіл щодня. Левова частка хворих скаржаться на високий тиск, стрес, депресії.

- Намагаюсь допомогти фахово як лікар і просто підтримати добрим словом, — додає лікар. — У вільний час встигаю спілкуватися з пацієнтами з Харкова. Я підписав контракт на 5 років, мрію повернутись до рідного будинку. Подав заявку до програми «єВідновлення» та чекаю перемоги.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що у Херсоні загинув 25-річний лікар. Того дня у нього мала бути перша операція, і лікарню обстріляли прямо перед її початком.

На фото в заголовку лікар Сергій Тітовськой

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