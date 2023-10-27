Ганебний скандал у Києві: представницю «Азову» на бізнес-заході попросили сховатися через військову форму

В той час як одні українці віддають своє життя за Україну, інші у далекому від фронту Києві «лякаються військової форми».

Про це розповіла керівниця Патронатної служби «Янголи Азову» Олена Толкачова.

РЕКЛАМА

Жінка заявила, що була запрошена, щоб виступити на форумі молодих підприємців Young Business Club.

За її словами, до запрошених підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків на заході лякає військова форма.

РЕКЛАМА

«Я зіштовхнулася з нахабством і грубістю координаторки заходу, а потім мене та моїх колег взагалі вивели із приміщення, де проходив фуршет, бо молодих бізнесменів лякає військова форма, через що нам довелось покинути захід. Це зневага до військових!» — розповіла Толкачова.

РЕКЛАМА

Після розголосу у мережі організатори заходу вже попросили вибачення за інцидент.

РЕКЛАМА

Засновник «Young Business Club» Андрій Остапчук написав у Facebook вибачення військовим «Азову» особисто і «усім, чиї почуття зачепила ця ситуація».

За його словами, позиція однієї людини не відображає позицію клубу.

«Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників. В клубі понад 70 співробітників. Ми постійно працюємо над тим, щоб бути одним організмом і сповідувати єдині цінності. На жаль, це виходить не завжди. Ми щоденно дякуємо військовим, що обороняють нашу країну, і робимо усе можливе для їх підтримки», — зазначив Остапчук.

Раніше ми писали про скандал з неповагою до військових, в який потрапила голова парламентської фракції «Слуга народу» Олена Шуляк.

1148

Читайте нас у Facebook та Instagram