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Страшно смачно: готуємо на Хелловін «Очі вампіра» та Піцу-мумію

9:57 27 жовтня 2023
овочі та фрукти в глазурі

В останній день жовтня у багатьох країнах світу святкують Хелловін. Згідно з віруваннями кельтів, на Хелловін відкривався перехід між літом та зимою, між життям та смертю. В цей день можлива поява злих духів.

І щоб не стати їх легкою здобиччю, потрібно «прикинутися своїм». В цю ніч все повинно бути «містичним» — одяг, прикраси та страви на столі.

Крім традиційного гарбуза, це можуть бути різні солодощі, пише «СмачноUA».

Зокрема, тістечка «Очі вампіра» та піца-мумія. Як їх приготувати, щоб були смачними та яскравими на святковому столі.

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Піца-мумія

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Підійдуть декілька заготовок для піци або круглі булочки.

Нанести шар кетчупу чи майонезу, приготувати начинку до смаку, але обов’язково щоб були очі з оливок, в середині яких шматочки червоного чи зеленого перцю.

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На всю поверхню, окрім лінії очей, викласти смужки сиру.

Запікати піцу в духовці чи мікрохвильовці, поки сир не розплавиться.

Тістечка «Очі вампіра»

Печиво пересипати в пакет та подрібніти скалкою до крихти.

Згущене молоко змішати з маслом.

Замішати тісто, додав какао.

З отриманої суміші сформувати кульки та поставити в холодильник.

Біла та червона глазур: для білої — змішати лимонний сік, цукрову пудру. Відкласти невелику частину з цього.
Для червоної — додати у білу журавлиний сік.

Білою покрити тістечка, а після її застигання нанести кондитерським шприцом червоні «судинки». В центр ока покласти горіх.

Раніше ми розповідали, як приготувати капусняк, улюблену страву багатьох українців.

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