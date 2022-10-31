Хелловін-2022: історія «найжахливішого» у світі свята і чому його символом став гарбуз

В останній день жовтня у багатьох країнах світу святкують Хелловін. У багатьох українців склалося негативне ставлення до цього веселого свята. Пов'язано це з відсутністю традиції і ще тим, що інформацію про Хелловін ми довго отримували з голлівудських фільмів, переважно жахів.

Пропонуємо читачам «ФАКТІВ» розібратися в історії та особливостях напередодні Дня всіх святих. Саме так трактується назва свята в словнику Оксфордської англійської мови. Вперше слово Halloween виникло в середині XVI століття. У ньому аж ніяк не зашифровано слово «пекло», як помилково вважають багато хто. Halloween — це скорочений шотландський варіант англійської фрази All-Hallows-Even.

День усіх святих католики та протестанти відзначають традиційно 1 листопада. А 2 листопада вони відзначають День усіх померлих. Це давня традиція, що сходить ще до кельтів та їхнього язичницького свята Самайн. До речі, у ньому теж не криється нічого сатанинського, як стверджують деякі. Самайн у перекладі означає листопад. І жодних інших значень цього слова немає. За старих часів ірландці цим словом визначали кінець літа. Урожай зібрано, всі польові роботи завершено, природа «вмирає», готуючись до зими. І людям слід також згадати мертвих. Так думали ірландці. Від них цю традицію перейняли римляни. Потім усе це перемішалося, і католицька церква стала відзначати День усіх святих та День усіх покійних.

А традиція святкувати Хелловін зародилася в Ірландії та Шотландії приблизно наприкінці XVI століття. Вночі 31 жовтня дітям дозволялося пустувати і випрошувати у дорослих солодощі. При цьому дітлахи надягали зроблені з тканини маски і ходили від двору до двору. Коли в XIX столітті почалася масова міграція ірландців і шотландців до США, переселенці привезли з собою і це свято, яке швидко стало популярним.

Деякі неодмінні атрибути Хелловіна дійшли до наших часів з давніх-давен. Кельти вирізали в овочах дірки та ставили всередину запалені свічки. Вони вірили, що такі саморобні ліхтарі допомагають душам померлих знайти шлях у чистилищі. Ірландці робили такі ліхтарі із ріпи. В Америці більш доступним виявився гарбуз. До того ж гарбуз використали під час святкування збирання врожаю. В результаті він і став відомим усім атрибутом Хелловіна, але сталося це вже наприкінці ХІХ століття. Називається такий гарбуз зі свічок «Ліхтар Джека». Його присутність на ганку набула іншого значення, ніж у кельтів. Ліхтар Джека покликаний відлякувати всяку нечисть, яка нібито виявляє підвищену активність саме напередодні Дня всіх святих.

Історія гулянь у карнавальних костюмах дуже схожа на історію «Ліхтаря Джека». У середні віки ірландці та шотландці вірили, що страшні маски та костюми здатні обдурити погань. Люди в таких нарядах у темряві сприйматимуться нечистою силою як мерці, відьми, привиди. Отже це допоможе дожити до ранку. Потім карнавальні костюми у поєднанні з дитячими витівками стали головним атрибутом веселощів на Хелловін. У XX столітті з'явилася традиція використовувати маски та костюми персонажів фільмів жахів та різних коміксів. Тому в таких величезних кількостях у США та Великій Британії продаються маски героїв «П'ятниці, 13-те», «Жахів на вулиці В'язів», «Хелловіну», «Крику». Обов'язково у вересні-жовтні в прокат виходить десяток нових жахів, і хоч один з них, але пов'язаний з Хелловіном.

Дуже важливий момент святкування Хелловіна — це частування. Прийнято готувати страви ірландської кухні. Найкраще знамените ірландське рагу — тушковану баранину з картоплею та цибулею. Обов'язково подається бармбрек. Це солодкий дріжджовий хліб із виноградом та родзинками. За традицією на Хелловін у ньому ховають якісь невеликі предмети, які нібито передбачають майбутнє. Той, кому трапиться, наприклад, колечко, має готуватися до швидкого весілля. А ось щіпка означає неприємності у сімейному житті. Монетка — до багатства, клапоть тканини — до бідності.

Осінь — пора яблук. Більшість солодощів на Хелловін готується з них. Роблять яблучну карамель, яблука в сиропі, яблучні іриски. У США також стало традицією робити цукерки, використовуючи кукурудзяний сироп. У всіх випадках при приготуванні солодощів йде велика кількість меду.

Як писали «ФАКТИ», масове святкування Хелловіна в Сеулі обернулося на справжній кошмар. Увечері 29 жовтня під час тисняви та паніки загинули понад 140 людей.

Також «ФАКТИ» писали, що шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов запропонував рецепт стейку з гарбуза, який буде дуже доречним на святковому столі під час Хелловіна.

Фото: pixabay.com

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