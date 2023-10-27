Найкращі природні засоби для видалення запаху у ванній кімнаті, які вам потрібно знати

Запах у ванній кімнаті, який залишається навіть після ретельного прибирання, — це причина для збентеження, особливо коли до вас приходять гості. Навіть якщо ванна кімната візуально чиста, небажані та стійкі запахи можуть існувати, оскільки існують приховані джерела таких проблем. Є кілька порад з ведення домашнього господарства та натуральних засобів для усунення запаху у ванній кімнаті, які ви можете спробувати в домашніх умовах без використання агресивних, шкідливих хімікатів, пише livspace.com.

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Харчова сода швидко розчиняється, її абразивні властивості допомагають легко позбутися плям і жиру. Якщо ви поставите чашку з содою на полицю або на зливний бачок, то поступово помітите, як вона нейтралізує запах у ванній кімнаті. Цього вистачить на місяць, після чого вам доведеться її поповнити. А якщо ви покладете соду безпосередньо в унітаз, вона може видалити складні плями й підсолодити зливні труби та сантехніку. Щобільше, оскільки сода натуральна і нетоксична, її безпечно використовувати для прибирання навіть поруч з дітьми та домашніми тваринами.

Також є ще один спосіб позбутись неприємного запаху — просто наріжте лимон і покладіть його в унітаз, щоб він поглинув неприємний запах і натомість надав йому м'якого лимонного відтінку. Для ефективного контролю запаху вам потрібно буде міняти цей засіб для усунення запаху в туалеті раз на тиждень.

Оцет не лише усуває запах у ванній кімнаті, але й може очистити відкладення в туалеті та каналізації. Крім того, ви можете прочистити фільтри ваших кранів, що робить його одним з трьох найкращих продуктів, які варто мати вдома. Зберігайте його в мисці і міняйте кожні два тижні для досягнення ефективних результатів. Крім того, якщо будь-яка поверхня потребує очищення, спробуйте суміш оцту та солі у співвідношенні 4:1, яка працює як за помахом чарівної палички!

Запах у ванній кімнаті може залишатися стійким навіть після глибокого прибирання, і причиною цього може бути неналежна вентиляція у ванній кімнаті. У таких випадках простим рішенням є використання ефірних олій. Тому використовуйте дифузор або просто розкладіть ватні кульки, змочені в ефірних оліях, щоб зробити ванну кімнату ароматною. Обирайте для ванної кімнати сильно дезінфекційні ефірні олії, такі як лемонграс, чайне дерево, евкаліпт, чебрець або м'ята перцева. Ви навіть можете додати ці ефірні олії в домашній оцет, лимон або спрей з харчовою содою, щоб замаскувати запах мийних засобів.

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