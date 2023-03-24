Допоможе не тільки аспірин: як видалити накип в унітазі лимоном або чайними пакетиками
Для того, щоб швидко очистити унітаз від вапняного наліту, можна використовувати не лише аспірин, а й ще кілька «народних» методів.
Про один з таких засобів з використанням лимону та оцту розповідає santeplus. Для приготування розчину знадобиться сік лимону та ¼ склянки яблучного оцту.
Оцтово-лимонну суміш потрібно вилити в унітаз так, щоб засіб покрив всю поверхню. Далі потерти стінки та приховані області щіткою та залишити розчин «попрацювати» на 15−20 хвилин, а потім змити його чистою водою.
Ще один метод прийшов з Китаю, пише УНІАН. Там для очистки застосовують звичайні пакетики чорного чаю. Як свіжі, так і вже використані.
Якщо наліт є вище за рівень води, то пакетики треба прикласти до забрудненого місця, а якщо нижче — то просто кинути їх у воду. Пакетики залишають на 20−30 хвилин, а краще — на всю ніч. Потім потрібно дістати чай, потерти поверхню щіточкою та змити воду. Чорний чай має антибактеріальні властивості, так що він допоможе не лише з налітом, а й у боротьбі з небажаною «живності», яка викликає неприємний запах.
Нагадаємо, що пакетики чаю можуть вживатися для видалення неприємних запахів з холодильнику або у взуття, особливо влітку.
Фото Pixabay21
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