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Допоможе не тільки аспірин: як видалити накип в унітазі лимоном або чайними пакетиками

11:53 24 березня 2023
Унітаз

Для того, щоб швидко очистити унітаз від вапняного наліту, можна використовувати не лише аспірин, а й ще кілька «народних» методів.

Про один з таких засобів з використанням лимону та оцту розповідає santeplus. Для приготування розчину знадобиться сік лимону та ¼ склянки яблучного оцту.

Оцтово-лимонну суміш потрібно вилити в унітаз так, щоб засіб покрив всю поверхню. Далі потерти стінки та приховані області щіткою та залишити розчин «попрацювати» на 15−20 хвилин, а потім змити його чистою водою.

Ще один метод прийшов з Китаю, пише УНІАН. Там для очистки застосовують звичайні пакетики чорного чаю. Як свіжі, так і вже використані.

Якщо наліт є вище за рівень води, то пакетики треба прикласти до забрудненого місця, а якщо нижче — то просто кинути їх у воду. Пакетики залишають на 20−30 хвилин, а краще — на всю ніч. Потім потрібно дістати чай, потерти поверхню щіточкою та змити воду. Чорний чай має антибактеріальні властивості, так що він допоможе не лише з налітом, а й у боротьбі з небажаною «живності», яка викликає неприємний запах.

Нагадаємо, що пакетики чаю можуть вживатися для видалення неприємних запахів з холодильнику або у взуття, особливо влітку.

Фото Pixabay

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