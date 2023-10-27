Дуже смачне домашнє згущене молоко: вариться всього десять хвилин
Згущене молоко — ласощі з ласощів. Купити його зараз не проблема, воно є практично в будь-якому супермаркеті. Складне завдання — знайти в продажу згущене молоко натуральне. Куди простіше приготувати домашнє — зі справжнього молока, цукру і вершкового масла.
Домашнє згущене молоко ідеальне до кави та для приготування десертів. Як відомо, його люблять і дорослі, і діти. Продукт цей висококалорійний, тому вживати його потрібно в міру. З такого згущеного молока особливо смачними вийдуть цукерки «пташине молоко».
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
- Це смачне домашнє згущене молоко готуємо 10 хвилин, — каже Елла Іванова. — Що довше варите, то густішим воно стає. Сподіваюся, що цей рецепт стане одним із ваших улюблених, і ви будете використовувати його не раз. Він настільки простий, що під силу кожному — навіть тим, хто далекий від кулінарії.
Дуже смачне домашнє згущене молоко
- 250 г цукру
- 250 г молока
- 30 г вершкового масла
З'єднуємо всі продукти і доводимо до кипіння на повільному вогні.
Щойно молоко закипить, збільшуємо вогонь і варимо 10 хвилин.
І смачного!
Нагадаємо рецепт грушевих оладок.
Фото з альбому Елли Іванової108