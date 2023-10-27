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Дуже смачне домашнє згущене молоко: вариться всього десять хвилин

22:31 30 жовтня 2023
домашнє згущене молоко

Згущене молоко — ласощі з ласощів. Купити його зараз не проблема, воно є практично в будь-якому супермаркеті. Складне завдання — знайти в продажу згущене молоко натуральне. Куди простіше приготувати домашнє — зі справжнього молока, цукру і вершкового масла.

Домашнє згущене молоко ідеальне до кави та для приготування десертів. Як відомо, його люблять і дорослі, і діти. Продукт цей висококалорійний, тому вживати його потрібно в міру. З такого згущеного молока особливо смачними вийдуть цукерки «пташине молоко».

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Це смачне домашнє згущене молоко готуємо 10 хвилин, — каже Елла Іванова. — Що довше варите, то густішим воно стає. Сподіваюся, що цей рецепт стане одним із ваших улюблених, і ви будете використовувати його не раз. Він настільки простий, що під силу кожному — навіть тим, хто далекий від кулінарії.

Дуже смачне домашнє згущене молоко

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  • 250 г цукру
  • 250 г молока
  • 30 г вершкового масла

З'єднуємо всі продукти і доводимо до кипіння на повільному вогні.

Щойно молоко закипить, збільшуємо вогонь і варимо 10 хвилин.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт грушевих оладок.

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Фото з альбому Елли Іванової

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