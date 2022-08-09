«Чудово смакуватимуть до ранкової кави»: швидке приготування цукерок «пташине молоко»

В літню спеку можна поласувати домашнім пломбіром з крапелькою коньяку. А до ранкової кави кулінарка Лариса Павлюк пропонує зробити цукерки «пташине молоко». За її словами, на десерт витрачається зовсім мало часу, а ось результат вас приємно порадує.

Вихід цукерок із продуктів, зазначених нижче — 30 штук.

Інгредієнти: 180 г масла

100 г згущенки сирої

2 яєчних білка

150 г води

300 г цукру

9 г агар-агару

Приготування:

180 г масла високої жирності збити міксером, додати 100 г сирого згущеного молока, також збити міксером. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

В окремій посудині збити 2 яєчних білка до стійких піків. Вони повинні бути холодні.

В каструльку вливаємо 150 г води, додаємо 300 г цукру та 9 г агар-агару. Ставимо на вогонь, все ретельно перемішуємо і доводимо до кипіння. Після закипання рідина піднімається, тому використовуйте каструльку з високими стінками. Варимо сироп приблизно 10−15 хвилин. Він повинен трохи загустіти. Готовність перевіряємо ложкою, сироп повинен стікати з нею цівкою, яка не розривається. Весь час сироп ретельно вимішуємо ложкою. Важливо його добре проварити, щоб загустів.

Після того, як сироп ми зварили, одразу тоненькою цівкою додаємо його у збиті білки. Усе збиваємо міксером, маса стане пишною і збільшиться в об'ємі. Далі по одній столовій ложці додаємо збите масло із згущеним молоком. Продовжуємо збивати дві-три хвилини. Готову масу виливаємо у форму, застелену харчовою плівкою, і розрівнюємо, зверху також застеляємо харчовою плівкою та на 20−30 хв відправляємо у холодильник. Маса схоплюється швидко. Розрізаємо її на квадратики та посипаємо горішками чи стружкою.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали про рецепт приготування чудових трюфельних цукерок, які не залишать байдужими ані дітей, ані дорослих. Але тим, хто слідкує за калорійністю їжі, радимо звернути увагу на «полегшений варіант» таких цукерок.



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