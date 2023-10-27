Багаторазовий чемпіон Формули-1 влаштував розкішну вечірку з нагоди дня народження чотирилапого друга (фото)
Семиразовий чемпіон Формули-1 британець Льюїс Хемілтон, який «кадрить» відому співачку Шакіру, організував розкішний день народження для свого улюбленця — англійського бульдога Роско.
Гонщик прикрасив кімнату повітряними кульками, одягнув свого пса та запрошених його друзів у кумедні ковпаки, а також замовив вегетаріанський іменний торт. Фото зі святкування було викладено на особистій сторінці Роско, за якою стежать майже мільйон підписників.
Зазначимо, що Хемілтон завів двох собак породи англійського бульдога — Роско та Коко — десять років тому. Улюбленці супроводжують свого господаря в багатьох поїздках, і такому райському життю можуть позаздрити багато людей…
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