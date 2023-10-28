«Велика шафа падає гучніше»: Усик зустрівся з Ф'юрі в Саудівській Аравії та підняв на руки свого майбутнього суперника (відео)

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який очікує поповнення в сім'ї, прилетів до Ер-Ріяда, щоб наживо спостерігати за виставковим поєдинком свого наступного суперника, британця Тайсона Ф'юрі, з ексзіркою UFC Френсісом Нганну.

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Наш співвітчизник перетнувся з Циганським королем на вході в готель. Тайсон у звичній для себе манері балагурив, а ось Усик був дуже серйозний. А в один із моментів взяв та… підняв на руках свого майбутнього опонента.

«В Україні є приказка: „Велика шафа голосніше падає“. І я думаю, що це чудово», — написав Олександр на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши відео «дружніх» обіймів із Ф'юрі.

Зазначимо, що Усик також відвідав благодійну вечерю, і прийшов туди не з порожніми руками, зібравши автографи на боксерських рукавицях багатьох зірок боксу — Менні Пакьяо, Леннокса Льюїса та багатьох інших.

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Нагадаємо, що бій Ф'юрі — Нганну відбудеться в Ер-Ріяді пізно ввечері 28 жовтня. А на 23 грудня намічений поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між Усиком та Ф'юрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик Олександр Захожий відмовився від бою з росіянином в андеркарді поєдинку між Ф'юрі та Нганну.

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