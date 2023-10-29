Дивна ідея, але вона працює: навіщо господині ставлять в холодильник в шухляду для овочів миску з сіллю

В Україні завершується сезон свіжої городини, проте господиням хочеться, щоб овочі, закладені на зберігання в холодильнику, довше залишалися свіжими.

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Як виявилося, в цьому може допомогти звичайна сіль, зазначає Ukr.Media.

Сіль — прекрасний абсорбент, вона поглинає надлишок вологи з холодильника, внаслідок чого овочі не так швидко псуються і довше залишаються свіжими. Тож вам просто слід поставити в лоток для овочів мисочку з сіллю.

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До речі, вона також допоможе увібрати неприємний запах в холодильнику.

А ще впоратися з цією халепою можна за допомогою саморобного поглинача запаху, приготованого на основі меленої кави і порошку кориці.

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Насипте в миску три столові ложки кави і додайте чайну ложку кориці. Перемішайте інгредієнти і поставте миску на полицю. Уже через кілька годин ви помітите різницю.

Кава вбере неприємний запах, а кориця надасть ароматного пряного запаху.

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Важливо: суміш слід міняти не рідше одного разу на 3 тижні.

Раніше «ФАКТИ» писали і про аналогічні абсорбуючі властивості використаних чайних пакетиків.

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