36.11 / 36.71 38.41 / 39.12
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Дивна ідея, але вона працює: навіщо господині ставлять в холодильник в шухляду для овочів миску з сіллю

11:50 29 жовтня 2023
Кухонна сіль

В Україні завершується сезон свіжої городини, проте господиням хочеться, щоб овочі, закладені на зберігання в холодильнику, довше залишалися свіжими.

Як виявилося, в цьому може допомогти звичайна сіль, зазначає Ukr.Media.

Сіль — прекрасний абсорбент, вона поглинає надлишок вологи з холодильника, внаслідок чого овочі не так швидко псуються і довше залишаються свіжими. Тож вам просто слід поставити в лоток для овочів мисочку з сіллю.

РЕКЛАМА

До речі, вона також допоможе увібрати неприємний запах в холодильнику.

А ще впоратися з цією халепою можна за допомогою саморобного поглинача запаху, приготованого на основі меленої кави і порошку кориці.

РЕКЛАМА

Насипте в миску три столові ложки кави і додайте чайну ложку кориці. Перемішайте інгредієнти і поставте миску на полицю. Уже через кілька годин ви помітите різницю.

Кава вбере неприємний запах, а кориця надасть ароматного пряного запаху.

РЕКЛАМА

Важливо: суміш слід міняти не рідше одного разу на 3 тижні.

Раніше «ФАКТИ» писали і про аналогічні абсорбуючі властивості використаних чайних пакетиків.

73

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

Мавпіозо

Овнам — збільшення доходів, Рибам — цікаві ідеї, Левам — романтичні побачення: гороскоп на день Справедливого Мавпіозо

Гороскоп

Листопад позбавить фінансових проблем: яким знакам Зодіаку пощастить з грошима в останній місяць осені

200 гривень

Підвищення пенсій в Україні: кому з Нового року гарантовано збільшать виплати на 160 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту