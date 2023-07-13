Ніколи не охолоджуйте недозрілі: як зберігати помідори, щоб вони залишалися свіжими та ароматними

Більшість людей цікавить питання, як овочі зберігати у квартирі. Зберігання помідорів має безліч нюансів, адже ці овочі чутливо відносяться до сторонніх запахів, тому їх потрібно розміщувати далеко від інших продуктів харчування. А ще на період збереження свіжості впливає їх сорт. Середньостиглі і пізні різновиди зберігатимуться довше, ніж ранні види, пише thepioneerwoman.com.

Найпростіше рішення — залишити помідори при кімнатній температурі, дозволивши природі йти своїм шляхом. Якщо ви вирощуєте помідори вдома, ви вже знаєте, що плоди будуть продовжувати дозрівати і старіти, якщо не споживати їх протягом короткого періоду стиглості. Ось тут і стає в нагоді холодильник — якщо помідор досяг свого розквіту, і ви не плануєте використовувати його на вечерю в цей день, перемістіть його в холодильник, де холод сповільнить процес його старіння і не дасть йому зіпсуватися раніше часу.

Чи потрібно зберігати помідори в холодильнику — автори видання пояснюють, що тільки в крайньому випадку. Причина, по якій охолодження слід використовувати тільки для томатів, що досягли зрілості, полягає в тому, що воно змінює смак і текстуру. Охолодженому томату завжди потрібно давати можливість повернутися до кімнатної температури, при якій його природний смак і текстура будуть найбільш яскраво проявлятися.

І ще одна порада, про яку варто подумати, коли мова йде про томати, — ніколи не охолоджуйте недозрілі помідори. Це перешкоджає дозріванню томатів навіть після повернення до кімнатної температури. Тому охолоджувати помідори потрібно лише тоді, коли вони досягли свого розквіту — і то лише для того, щоб виграти трохи часу і з'їсти їх, коли вони будуть готові до вживання.

Зберігайте розрізаний помідор, накривши його зрізану сторону, щільно загорнувши в поліетиленову плівку, а залишки — в холодильнику. Щоб ви не робили, не забувайте про це — розрізаний помідор починає псуватися негайно. Він повинен зберігатися день-два, але не довше. Зберігайте помідори плодоніжкою донизу, щоб запобігти втраті вологи, як при кімнатній температурі, так і в холодильнику. Волога з помідорів випаровується через кінець плодоніжки, оскільки шкірка утримує її всередині.

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