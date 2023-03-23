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Не «економія»: чому деякі господині кладуть в холодильник використаний чайний пакетик

17:55 23 березня 2023
Прибирання у холодильнику

Якщо завітавши до когось із знайомих у гості, скажімо, на свята, ви випадково побачите чайний пакетик в холодильнику, не спішіть дивуватися і вважати хазяїв скнарами.

Дехто може подумати, що таким чином його/ її знайомі просто економлять і збираються використати цей пакетик повторно для заварювання чаю. Але не варто робити поспішних висновків, адже причина такої несподіваної знахідки у холодильнику зовсім інша, пише Meta.

Багато кому хоча б раз у житті доводилося шукати спосіб, як прибрати запах з холодильника. Навряд чи у когось є багато холодильників окремо для кожного виду продуктів. А так як кожен продукт має свій, часто досить сильний запах, то з часом у холодильник стає неможливо зазирнути, не поморщивши носа.

Звичайний використаний пакетик від чаю може допомогти позбутися неприємних запахів. Такий пакетик добре вбирає запах у холодильнику. Але для цього його спочатку потрібно добре висушити після використання, а потім покласти на блюдечко, яке поставити всередину побутового прибору.

Для кращого ефекту можна поставити кілька чайних пакетиків у різних місцях холодильника — тоді неприємні запахи вам точно будуть не страшні. Пакетики потрібно регулярно змінювати.

Також неприємний запах в холодильнику можна прибрати такими продуктами чи речами:

  • сіль,
  • сода,
  • кава,
  • цукор,
  • активоване вугілля (перед використанням розтовкти у порошок).

Нагадаємо, що позбутися неприємних запахів у холодильнику можна також за допомогою оцту, лимонного соку та нашатирного спирту.

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