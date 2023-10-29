Не обов’язково пити: навіщо кулінари використовують горілку при приготуванні макаронів (відео)

Макарони готують всі й дуже часто. Це може бути самостійна страва, або салат з макаронів, запіканка тощо.

Але не всі знають, як правильно приготувати смачну пасту. А зробити це можна за допомогою горілки.

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Існує особливий італійський рецепт, важливим компонентом якого є горілка. Алкоголь використовується не при безпосередньому варінні макаронів, а стає одним з компонентів соусу, пише pixelinform.

Як відомо, рецептура пасти включає два несумісні компоненти — вершки та пасту з томатів.

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Річ у тому, що помідори призводять до згортання молочного білка. А ось міцний алкогольний напій допомагає вирішити цю проблему.

Як правило, на стандартну порцію соусу беруть дві великі ложки горілки.

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