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Відмінний варіант для шкільного ярмарку: випікаємо солодких «ведмежат»

9:40 29 жовтня 2023
Готове печиво

Осіння пора — час не лише для Хеловін-вечірок, але й для різних шкільних ярмарків, де діти намагаються зібрати якомога більше коштів на ЗСУ, продаючи власноруч спечені смаколики. Одним з безпрограшних рецептів таких ласощів поділилася львівська фудблогерка Лілія Цвіт.

Вона показала, як зі звичайного пісочного тіста і шоколаду приготувати цікаве печиво у вигляді мордочки ведмедя. Звичайно ж, пройти повз такої випічки на ярмарку буде просто нереально!

Отже, для тіста (з розрахунку на 40 виробів) візьміть:

  • яйце — 1 шт;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • вершкове масло — 150 г;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 1 ч. л;
  • дрібка солі.

У якості декору використовується білий та чорний шоколад — 20 і 10 г відповідно.

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Приготування

Замішане з усіх складників тісто загортаємо у харчову плівку і відправляємо в холодильник на 1 годину.

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Охолоджене тісто ділимо надвоє і розкочуємо товщиною 3−5 мм.

За допомогою склянок вирізаємо кружечки діаметром 4 і 2 см. Перші будуть мордочкою, а другі — вушками ведмедиків. З’єднувати частинки печива можна просто на деку.

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Печиво випікаємо при температурі 180 градусів протягом 10−12 хвилин, а охолоджене — прикрашаємо шоколадом, як на відео.

Зверніть увагу також на незвичний рецепт аргентинського печива «Альфахорес» та традиційного для України медового печива з прянощами.

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