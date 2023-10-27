Відмінний варіант для шкільного ярмарку: випікаємо солодких «ведмежат»
Осіння пора — час не лише для Хеловін-вечірок, але й для різних шкільних ярмарків, де діти намагаються зібрати якомога більше коштів на ЗСУ, продаючи власноруч спечені смаколики. Одним з безпрограшних рецептів таких ласощів поділилася львівська фудблогерка Лілія Цвіт.
Вона показала, як зі звичайного пісочного тіста і шоколаду приготувати цікаве печиво у вигляді мордочки ведмедя. Звичайно ж, пройти повз такої випічки на ярмарку буде просто нереально!
Отже, для тіста (з розрахунку на 40 виробів) візьміть:
- яйце — 1 шт;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- вершкове масло — 150 г;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 1 ч. л;
- дрібка солі.
У якості декору використовується білий та чорний шоколад — 20 і 10 г відповідно.
Приготування
Замішане з усіх складників тісто загортаємо у харчову плівку і відправляємо в холодильник на 1 годину.
Охолоджене тісто ділимо надвоє і розкочуємо товщиною 3−5 мм.
За допомогою склянок вирізаємо кружечки діаметром 4 і 2 см. Перші будуть мордочкою, а другі — вушками ведмедиків. З’єднувати частинки печива можна просто на деку.
Печиво випікаємо при температурі 180 градусів протягом 10−12 хвилин, а охолоджене — прикрашаємо шоколадом, як на відео.
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