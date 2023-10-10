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Італійський салат з макаронами: ідеальна страва для сімейної вечері

20:15 12 жовтня 2023
салат

Це не просто салат, а практично повноцінна страва. Макарони в поєднанні з моцарелою забезпечують ситність, а овочі та зелень роблять смак салату збалансованим і завершеним, ділиться українська співачка М'ята.

Італійський салат з макаронами

Інгредієнти:

макарони бантики — 200 г

помідори чері — 200 г

бебі-шпинат — 1 упаковка 75 г

бебі-моцарела — 250 г

часник — 2−3 зубчики

пучок петрушки

сіль

перець

олія оливкова

бальзамічний оцет

Приготування

Макарони відварити до стану al dente (мають бути трохи твердуваті), процідити.

У мисці змішуємо макарони, чері, шпинат та моцарелу.

Для заправки

Порізати петрушку, додати часник, сіль, перець, оливкову олію та бальзамічний оцет. Все перемішати та заправити салат.
І смачного!

«ФАКТИ» також розповідали, як приготувати корисний соус з руколи, який ідеальний для заправки салатів.

Читайте також: Овочеве соте — смачно та надзвичайно корисно

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