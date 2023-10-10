Італійський салат з макаронами: ідеальна страва для сімейної вечері
Це не просто салат, а практично повноцінна страва. Макарони в поєднанні з моцарелою забезпечують ситність, а овочі та зелень роблять смак салату збалансованим і завершеним, ділиться українська співачка М'ята.
Італійський салат з макаронами
Інгредієнти:
макарони бантики — 200 г
помідори чері — 200 г
бебі-шпинат — 1 упаковка 75 г
бебі-моцарела — 250 г
часник — 2−3 зубчики
пучок петрушки
сіль
перець
олія оливкова
бальзамічний оцет
Приготування
Макарони відварити до стану al dente (мають бути трохи твердуваті), процідити.
У мисці змішуємо макарони, чері, шпинат та моцарелу.
Для заправки
Порізати петрушку, додати часник, сіль, перець, оливкову олію та бальзамічний оцет. Все перемішати та заправити салат.
І смачного!
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