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«Не мій момент», — Майк Пенс вибув із президентських перегонів у США

10:30 30 жовтня 2023
Майк Пенс

У Дональда Трампа стало на одного суперника менше в попередніх перегонах за право бути висунутим на пост президента США від Республіканської партії. Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив про те, що відмовляється від своєї участі в цій боротьбі.

«Подорожуючи країною протягом останніх шести місяців, я приїхав сюди, у Лас-Вегас, щоб сказати: мені стало ясно, що зараз не мій час. Тому після довгих молитов і роздумів я вирішив зупинити свою президентську кампанію відсьогодні», — заявив Пенс.

Нагадаємо, що Майк Пенс обіймав посаду віце-президента США протягом чотирьох років правління Трампа. Саме Пенс відмовився брати участь у спробах Трампа опротестувати результати президентських виборів 2020 року, перемогу в яких здобув кандидат від Демократичної партії Джо Байден. За це Дональд Трамп назвав Майка Пенса боягузом і зрадником.

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Але до цього буде довгий попередній етап, під час якого республіканці і демократи мають визначитися зі своїми кандидатами. Поки що фаворитом усередині Республіканської партії є Трамп. Пенс вступив у перегони в червні, ставши першим колишнім віцепрезидентом у сучасній історії США, який вирішив змагатися зі своїм колишнім босом.

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Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти від Республіканської партії Рон Десантіс вважає, що США невигідне членство України в НАТО.

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