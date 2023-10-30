Перший візит за кілька років: у Вашингтоні прийняли міністра закордонних справ Китаю

В останній вікенд жовтня у Вашингтоні приймали міністра закордонних справ Китаю Вана І. З главою МЗС КНР зустрівся президент США Джо Байден. Тісніші переговори з китайським гостем провів державний секретар США Ентоні Блінкен. Підкреслюється, що це перший візит китайського представника такого високого рівня до Вашингтона за останні кілька років. Нагадаємо, що в Китаї почалися чистки — Сі Цзіньпін відправив у відставку міністра оборони та міністра фінансів.

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На сайті Білого дому з'явилося офіційне повідомлення про те, що Державний департамент США і МЗС КНР спільно працюють над організацією зустрічі президента Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Передбачається, що вона відбудеться в рамках саміту блоку Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який має відбутися в Сан-Франциско з 11 по 17 листопада. Востаннє лідери США і Китаю зустрічалися рік тому на Балі під час саміту G20.

Приймаючи Вана І у Вашингтоні, президент Байден зазначив, що обидві країни мають підтримувати відкриті канали зв'язку і «відповідально підходити до питань конкуренції у своїх відносинах». Він також закликав Китай працювати разом над вирішенням глобальних проблем.

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Глава МЗС КНР провів у Вашингтоні три дні. Жодних спільних заяв за підсумками зустрічей Вана І з керівництвом США зроблено не було. Водночас китайський міністр наголосив, що, незважаючи на розбіжності, «обом країнам необхідний всеосяжний діалог». Як вважають американські ЗМІ, ці слова є ще одним непрямим підтвердженням того, що голова Сі вирішив поліпшити відносини з Білим домом.

Примітно, що росія теж входить до АТЕС. У Вашингтоні підкреслюють, що безпосередньо володимира путіна на саміт у Сан-Франциско не запросять. Однак рф все ж буде представлена на зустрічі. Попередній саміт АТЕС відбувся в листопаді 2022 року в Бангкоку. Тоді росію проставляв перший віцепрем'єр Андрій Бєлоусов. За підсумками зустрічі її учасники засудили війну рф проти України. Білоусов спільної заяви не підписав.

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Нагадаємо, влітку Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічався з Сі Цзіньпіном і, на думку Альфреда Коха, це відкрило перед путіним досить похмурі перспективи.

На фото в заголовку Ван І та Ентоні Блінкен

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