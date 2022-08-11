«Краще погодити текст з українським нотаріусом»: як біженцю оформити довіреність за кордоном

Нещодавно Кабмін запровадив деякі нотаріальні зміни в Україні щодо продажу нерухомості під час війни українцями, які нині вимушено перебувають за межами країни. У зв’язку з масовим виїздом українців за межі України, також постало питання оформлення довіреностей на уповноваження родичів або інших довірених осіб на вчинення дій від імені такої фізичної особи. Мова йде про продаж наявного рухомого чи нерухомого майна, розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках, право користування банківськими сейфами, продаж корпоративних прав, отримання пенсій, субсидій та інших видів соціальної допомоги. Як правильно це зробити — розповіла адвокатка Анастасія Гончарук.

«Наразі існують два механізми оформлення довіреності на вчинення вищевказаних дій — це звернення до посольства України в тій країні, в якій ви зараз перебуваєте та звернення до місцевого нотаріуса в країні місця теперішнього проживання. Перший варіант більше до вподоби українським нотаріусам, адже довіреність складається на офіційному бланку та не вимагає перекладу й її легалізації. Але необхідно пам’ятати, що посольство України, зазвичай, присутнє лише в одному чи двох містах в кожній із країн. Окрім цього, перед оформленням довіреності, погодьте її текст з українським нотаріусом, який буде проводити для вас цю нотаріальну дію. Ви можете безперешкодно зробити довіреність за кордоном, але вчинити певні дії, які передбачені в ній, не вдасться можливим до закінчення воєнного стану».

За словами адвокатки, забороняється нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, про задоволення вимог іпотекодержателя та встановлення довірчої власності на нерухоме майно.

«А також нотаріальне засвідчення підпису на актах приймання-передачі частки у статутному капіталі юридичної особи, які укладаються від імені фізичної особи на підставі довіреності».

Раніше «ФАКТИ» також писали про те, як слід діяти, якщо дитина народилася за кордоном і має свідоцтво про народження, яке було видане в іншій країні.

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