У ніч на 30 жовтня противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та крилаті ракети, усі повітряни цілі знищено.

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Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі у небі над областю були збиті дві ворожі ракети."Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто. Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії. На щастя, минулося без загиблих і поранених", — зазначив він.

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Вночі під вогнем знов опинився Херсон — обласний центр ворог обстріляв з тимчасово окупованого лівого берега. За словами керівника військової адміністрації міста Романа Мрочка, пошкоджені бгатоповерхівки, загинула 85 річна жінка, до лікарні шпиталізували трьох постраждалих — жінку та двох чоловіків.

На Миколаївщині вночі було знищено п'ять ворожих БпЛА «Shahed-131/136». Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району. Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

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«29 жовтня та сьогодні вночі, 30 жовтня, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», — повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В командуванні Повітряними Силами ЗСУ уточнили, що ворог застосував «шахеди» та керовані авіаційні ракети Х-59.

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«Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, „шахеди“ летіли з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарськ — рф. Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Фото Генштаба

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.

Раніше колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес зазначав, що українські війська покладаються на успішну стратегію нейтралізації переваг росії. Мається на увазі сосередження зусиль Сил оборони України на завданні ударів по російській артилерії, штабах та логістичних центрах, що має ускладнити пересування військ супротивника.

Фото Генштабу ЗСУ

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