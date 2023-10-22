Бачив у кабінетах залиті кров’ю ножівки, бензопили і мачете: медик розповів про жахливі знущання росіян над полоненими

Військовий медик Юрій Армаш понад рік пробув у російському полоні. Зокрема, його утримували в одній з найвідоміших катівень Херсонщини, створеній окупантами в захопленому відділі поліції в Новій Каховці. Там він дізнався історії багатьох людей, а також те, як працює збудована росіянами система терору проти мирних місцевих мешканців. Про свій полон, про побачене і почуте в російських катівнях Армаш розповів в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань.

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Деякі факти, які привів у своїй розповіді Юрій, не можуть не жахати.

«Такої жорстокості, як після 24 лютого, я не очікував. Хоча я бачив багато чого і до того, але чесно кажучи, був шокований», — відповідає медик на прохання порівняти відношення росіян до українців до і після початку війни.

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«В поліції Нової Каховки я заходив у різні кабінети, і бачив там те, від чого мені було дуже страшно. Я бачив там ножівки, бензопили, сокири, мачете. Все було в крові. Я розумів, що мене не викликали надавати допомогу тим, кого цим катували, мабуть, росіяни їх одразу кудись вивозили», — продовжує він свою страшну розповідь.

Кабінет з закривавленими знаряддями тортур, за словами колишнього бранця росіян, знаходився на другому поверсі поліцейського відділку. Одного разу медика привели туди надати допомогу чоловіку 40−45 років грузинської національності. І медик зрозумів, що росіяни забили полоненого ногами, почепили йому до вух спеціальний пристрій, облили водою і били електричним струмом.

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В той же час в будівлі були й більш таємні кабінети, до яких Юрія не заводили — навіть страшно подумати, які таємниці вони приховували.

«Ще в поліції окупанти насильно вирізали з тіл затриманих цивільних татуювання, які їм не подобались. Деяким видаляли їх ножем, деяким випалювали марганцівкою», — розповідає Армаш.

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Цим займався «праведник» дядя Саша, який зранку йшов до церкви, а після обіду — до поліцейського відділку, де знущався над людьми. Він визначав татуювання, які вважав «небогоугодними» і видаляв їх.

Особливо жорстоко окупанти ставилися до чоловіків віком до 35−40 років. Крім катувань росіяни постійно ґвалтували українських жінок і навіть неповнолітніх дівчат, глумились над цивільними.

Після катівні в Новій Каховці Юрія Армаша перевели до тюрми у Севастополі, потім — до колонії в Ростовській області. На щастя, врешті-решит військового медика обміняли, і в травні він повернувся до рідного дому у Вінницькій області.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Україна репатріювала тіла 51-го загиблого захисника на підконтрольну уряду територію.

Головне фото: Суспільне Вінниця

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