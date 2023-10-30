Після того, як відомий кулінарний ресурс поділився рецептом закарпатського бограчу, фудблогер Олексій Міль розповів як приготувати ще одну закарпатську страву — боб левеш.

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«Боб левеш — нереально смачна страва закарпатської кухні на ряду з бограчем, одна з найсмачніших страв, що я куштував», — написав він.

Інгредієнти:

— 500 г копчених ребер +300 г копченої ковбаси (будь-якої)

- 450 г білої квасолі

- 2500мл води

- велика морквина (200 г)

- 250 мл пюре з помідору чи домашнього кетчупу

- 2 цибулини 220 г

- 150 г кореня селери

- зелень петрушки, 5зубчиків часнику, 1 шт гострого перцю

- сіль, перець, копчена паприка 1.5ст.л, лавровий лист, 10шт перцю горошком

- 2ст. л борошна

для галушок:

- 1 яйце, сіль, 70−80г борошна

«Можна готувати в казані чи на плиті. В каструлю вливаємо воду, вкидаємо ребра, цілу цибулину, сіль, лавровий лист і перець горошком. Варимо 15хв. Додаємо нарізану кубиком моркву і корінь селери. Варимо ще 15хв. Цибулину дістаємо, вона більше не знадобиться. Ребра дістаємо, відділяємо м’ясо від кістки і нарізаємо невеликими шматками, та кидаємо назад у каструлю. Додайте помідорне пюре чи домашній кетчуп, і лишіть варитись далі на малому вогні. В сковорідку влийте олію, вкиньте нарублену цибулину і смажте 5хв. Вкиньте нарізану копчену ковбасу, і смажте ще 5−6хв. Додайте борошно і паприку, і гарно вимішайте. Влийте 3−4 черпаки води. Додайте нарублену петрушку, давлений часник і одну нарізану гостру перчину», — написав фудблогер.

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За його словами, далі треба перемішуючи тушкувати 5 хв, і перекинути в каструлю.

«Тепер закиньте консервовану квасолю, 2 банки — я завжди беру її в Сільпо. Лишіть варитись 15хв. А тим часом зробіть галушки-щипанки. Розбийте яйце, посоліть, і постійно перемішуючи поступово додавайте борошно, поки не замісите м’яке тісто. Від тіста відщіпуйте маленькі шматочки, це і будуть галушки. Галушки закиньте в каструлю, варіть ще 7хв і готово. Перед подачею вкиньте ще рубленої петрушки», — розповів Олексій Міль.