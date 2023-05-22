Смачний десерт української кухні: як приготувати гомбовці чоловікам (відео)
Гомбовці — старовинна страва, яку традиційно готують на Закарпатті. Це щось середнє між варениками та пончиками. Гомбовці готуються з картопляного або сирного тіста, всередину якого загортають солодку начинку.
Солодощі зазвичай варять на пару, а потім посипають смаженими сухарями. Як начинку частіше використовують сливу або сливове повидло, хоча допускаються будь-які ягоди та фрукти.
Блогер з ніком mil_alexx_pp у TikTok розказав, як приготувати гомбовці з вишнями.
Продукти:
сир
борошно
яйце
сіль
цукор
манка
Приготування:
Всі інгредієнти змішати, тісто замісити не круто.
Потім тісто поділити на декілька частин (кульок).
Для начинки вишні змішати з крохмалем.
У кожну кульку покласти начинку й добре заліпити.
Далі закинути кульки в окріп й варити доки не з'являться на поверхні.
Тим часом на сковорідці смажити панірувальні сухарі й змішати їх з цукром.
Гомбовці обваляти у паніровці.
Подавати теплими зі сметаною.
Раніше блогер mil_alexx_pp презентував ще один «чоловічий рецепт» — смачного салату з буряка та консервованого горошку.211
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