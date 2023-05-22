Смачний десерт української кухні: як приготувати гомбовці чоловікам (відео)

Гомбовці — старовинна страва, яку традиційно готують на Закарпатті. Це щось середнє між варениками та пончиками. Гомбовці готуються з картопляного або сирного тіста, всередину якого загортають солодку начинку.

Солодощі зазвичай варять на пару, а потім посипають смаженими сухарями. Як начинку частіше використовують сливу або сливове повидло, хоча допускаються будь-які ягоди та фрукти.

Блогер з ніком mil_alexx_pp у TikTok розказав, як приготувати гомбовці з вишнями.

Продукти:

сир

борошно

яйце

сіль

цукор

манка

Приготування:

Всі інгредієнти змішати, тісто замісити не круто.

Потім тісто поділити на декілька частин (кульок).

Для начинки вишні змішати з крохмалем.

У кожну кульку покласти начинку й добре заліпити.

Далі закинути кульки в окріп й варити доки не з'являться на поверхні.

Тим часом на сковорідці смажити панірувальні сухарі й змішати їх з цукром.

Гомбовці обваляти у паніровці.

Подавати теплими зі сметаною.

Раніше блогер mil_alexx_pp презентував ще один «чоловічий рецепт» — смачного салату з буряка та консервованого горошку.

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